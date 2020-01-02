Rammstein, Бетховен и Серебренников: афиша на 2020 год

Культурный календарь на 2020 год

Декабрь

В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Собственно, юбилей начали праздновать уже за год до события. Мероприятия будут проходить весь год, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Но город, в который действительно стоит приехать в 2020 году, это Бонн. Здесь родился великий композитор. Надо обязательно посетить дом-музей Бетховена на улице Bonngasse.

Автор: Дарья Брянцева