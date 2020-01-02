 Rammstein, Бетховен и Серебренников: афиша на 2020 год | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.01.2020

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Культура и стиль жизни

Rammstein, Бетховен и Серебренников: афиша на 2020 год

250-летие Бетховена будет отмечаться весь год. Rammstein проедет с туром по стадионам. А Серебренников поставит два спектакля в Берлине. 12 главных культурных событий 2020 года в Германии.

  • Даниэль Баренбойм

    Культурный календарь на 2020 год

    Январь

    В берлинской Государственной опере на Унтер-ден-Линден 27 января 2020 года состоится концерт, приуроченный к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим. За дирижерским пультом - Даниэль Баренбойм. Исполнять будут "Героическую" Бетховена. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на финансирование фонда "Освенцим-Биркенау".

  • Хелен Миррен

    Культурный календарь на 2020 год

    Февраль

    20 февраля состоится открытие Берлинского международного кинофестиваля. На этот раз "почетный медведь" Берлинале за вклад в развитие мирового кинематографа и за жизненные достижения достанется британской актрисе Хелен Миррен, получившей в 2007 году "Оскара" за роль Елизаветы II в фильме "Королева".

  • Кирилл Серебренников

    Культурный календарь на 2020 год

    Март

    На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater) 8 марта состоится премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Режиссер - Кирилл Серебренников. Кроме того, в берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована премьера оперы Стравинского "Похождения повесы" в постановке российского режиссера.

  • Одна из работ Катарины Гроссе

    Культурный календарь на 2020 год

    Апрель

    В здании берлинского Гамбургского вокзала, в котором сегодня находится Музей современности, 24 апреля откроется выставка работ выдающейся немецкой художницы Катарины Гроссе. Для создания своих произведений она использует распылитель. Гроссе принимала участие в биеннале в Венеции, преподает в Дюссельдорфской академии искусств. В 2015 году выставлялась в московском "Гараже".

  • Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст

    Культурный календарь на 2020 год

    Май

    8 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. В 2020 году в Берлине (по случаю 75-летней годовщины) 8 мая объявлено выходным днем. Самое время посетить Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". В этом здании как раз и был подписан акт о безоговорочной капитуляции "третьего рейха".

  • Парусники в Киле

    Культурный календарь на 2020 год

    Июнь

    С 20 по 28 июня в Киле пройдет традиционная "Кильская неделя" (Кieler Woche) - важнейшее событие в мире парусного спорта и замечательный летний праздник. Со всего мира на север Германии прибывают сотни судов и тысячи туристов. Кульминация - парад старых парусников и яхт в последний день праздника.

  • Rammstein

    Культурный календарь на 2020 год

    Июль

    Rammstein продолжает свой тур по стадионам. На 4 июля 2020 года запланирован грандиозный концерт в Берлине. Олимпийский стадион будет переполнен! А 25 июля стартует фестиваль музыки Вагнера в баварском Байройте - обязательное мероприятие для каждого меломана. На открытии всегда бывает весь бомонд, включая канцлера Меркель.

  • Christopher Street Day в Гамбурге в 2019 году

    Культурный календарь на 2020 год

    Август

    1 августа в Гамбурге пройдет парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. Парад в Кельне запланирован на 5 июля, в Мюнхене - на 11 июля. Во Франкфурте-на-Майне CSD пройдет 18 июля, в Берлине - 25 июля.

  • Октоберфест

    Культурный календарь на 2020 год

    Сентябрь

    19 сентября в Мюнхене стартует пивной фестиваль Октоберфест. Продлится он до 4 октября. За две недели прошедшего сезона (2019 года) полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения. Из них 414 передвигались на электросамокатах.

  • Объединение Германии

    Культурный календарь на 2020 год

    Октябрь

    С 1 по 3 октября в Берлине пройдут торжества по случаю 30-летия объединения Германии. Всегда шумно и весело возле Бранденбургских ворот. Но главные праздничные мероприятия - с присутствием официальных лиц и торжественными речами - состоятся в Потсдаме. Другое важное событие этого месяца - международная Франкфуртская книжная ярмарка, которая пройдет с 14 по 18 октября.

  • Музей Барберини в Потсдаме

    Культурный календарь на 2020 год

    Ноябрь

    В Музее Барберини в Потсдаме 7 ноября откроется выставка "Импрессионизм в России". Русские художники черпали вдохновение в работах великих французских мастеров. Многие из них позднее стали родоначальниками русского авангарда. Выставку, подготовленную совместно с Третьяковской галереей, можно будет посмотреть до конца февраля 2021 года.

  • Статуи Бетховена в Бонне

    Культурный календарь на 2020 год

    Декабрь

    В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Собственно, юбилей начали праздновать уже за год до события. Мероприятия будут проходить весь год, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Но город, в который действительно стоит приехать в 2020 году, это Бонн. Здесь родился великий композитор. Надо обязательно посетить дом-музей Бетховена на улице Bonngasse.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Даниэль Баренбойм

    Культурный календарь на 2020 год

    Январь

    В берлинской Государственной опере на Унтер-ден-Линден 27 января 2020 года состоится концерт, приуроченный к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим. За дирижерским пультом - Даниэль Баренбойм. Исполнять будут "Героическую" Бетховена. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на финансирование фонда "Освенцим-Биркенау".

  • Хелен Миррен

    Культурный календарь на 2020 год

    Февраль

    20 февраля состоится открытие Берлинского международного кинофестиваля. На этот раз "почетный медведь" Берлинале за вклад в развитие мирового кинематографа и за жизненные достижения достанется британской актрисе Хелен Миррен, получившей в 2007 году "Оскара" за роль Елизаветы II в фильме "Королева".

  • Кирилл Серебренников

    Культурный календарь на 2020 год

    Март

    На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater) 8 марта состоится премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Режиссер - Кирилл Серебренников. Кроме того, в берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована премьера оперы Стравинского "Похождения повесы" в постановке российского режиссера.

  • Одна из работ Катарины Гроссе

    Культурный календарь на 2020 год

    Апрель

    В здании берлинского Гамбургского вокзала, в котором сегодня находится Музей современности, 24 апреля откроется выставка работ выдающейся немецкой художницы Катарины Гроссе. Для создания своих произведений она использует распылитель. Гроссе принимала участие в биеннале в Венеции, преподает в Дюссельдорфской академии искусств. В 2015 году выставлялась в московском "Гараже".

  • Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст

    Культурный календарь на 2020 год

    Май

    8 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. В 2020 году в Берлине (по случаю 75-летней годовщины) 8 мая объявлено выходным днем. Самое время посетить Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". В этом здании как раз и был подписан акт о безоговорочной капитуляции "третьего рейха".

  • Парусники в Киле

    Культурный календарь на 2020 год

    Июнь

    С 20 по 28 июня в Киле пройдет традиционная "Кильская неделя" (Кieler Woche) - важнейшее событие в мире парусного спорта и замечательный летний праздник. Со всего мира на север Германии прибывают сотни судов и тысячи туристов. Кульминация - парад старых парусников и яхт в последний день праздника.

  • Rammstein

    Культурный календарь на 2020 год

    Июль

    Rammstein продолжает свой тур по стадионам. На 4 июля 2020 года запланирован грандиозный концерт в Берлине. Олимпийский стадион будет переполнен! А 25 июля стартует фестиваль музыки Вагнера в баварском Байройте - обязательное мероприятие для каждого меломана. На открытии всегда бывает весь бомонд, включая канцлера Меркель.

  • Christopher Street Day в Гамбурге в 2019 году

    Культурный календарь на 2020 год

    Август

    1 августа в Гамбурге пройдет парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. Парад в Кельне запланирован на 5 июля, в Мюнхене - на 11 июля. Во Франкфурте-на-Майне CSD пройдет 18 июля, в Берлине - 25 июля.

  • Октоберфест

    Культурный календарь на 2020 год

    Сентябрь

    19 сентября в Мюнхене стартует пивной фестиваль Октоберфест. Продлится он до 4 октября. За две недели прошедшего сезона (2019 года) полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения. Из них 414 передвигались на электросамокатах.

  • Объединение Германии

    Культурный календарь на 2020 год

    Октябрь

    С 1 по 3 октября в Берлине пройдут торжества по случаю 30-летия объединения Германии. Всегда шумно и весело возле Бранденбургских ворот. Но главные праздничные мероприятия - с присутствием официальных лиц и торжественными речами - состоятся в Потсдаме. Другое важное событие этого месяца - международная Франкфуртская книжная ярмарка, которая пройдет с 14 по 18 октября.

  • Музей Барберини в Потсдаме

    Культурный календарь на 2020 год

    Ноябрь

    В Музее Барберини в Потсдаме 7 ноября откроется выставка "Импрессионизм в России". Русские художники черпали вдохновение в работах великих французских мастеров. Многие из них позднее стали родоначальниками русского авангарда. Выставку, подготовленную совместно с Третьяковской галереей, можно будет посмотреть до конца февраля 2021 года.

  • Статуи Бетховена в Бонне

    Культурный календарь на 2020 год

    Декабрь

    В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Собственно, юбилей начали праздновать уже за год до события. Мероприятия будут проходить весь год, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Но город, в который действительно стоит приехать в 2020 году, это Бонн. Здесь родился великий композитор. Надо обязательно посетить дом-музей Бетховена на улице Bonngasse.

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Сакура в Бонне

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  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Розовый ковер

    Через десять дней роскошное цветение подходит к концу. Облака из воздушных лепестков опадают на землю, превращаясь в пушистые розовые ковры, украшающие боннские улицы еще несколько дней...

    Автор: Анке Штаудахер, Инга Ваннер


Контекст

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