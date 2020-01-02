Rammstein, Бетховен и Серебренников: афиша на 2020 год

250-летие Бетховена будет отмечаться весь год. Rammstein проедет с туром по стадионам. А Серебренников поставит два спектакля в Берлине. 12 главных культурных событий 2020 года в Германии.
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К 250-летию Бетховена в Германии подготовились основательно. С 16 декабря 2019 года по 17 декабря 2020 года по всей стране пройдут выставки и концерты. Мы начнем с "бетховенского ликбеза". (16.12.2019)
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