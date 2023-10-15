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Ракета попала в штаб миссии ООН у границы Ливана и Израиля

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

На границе Ливана и Израиля в последние дни продолжается перестрелка между ЦАХАЛ и ливанским радикальным движением "Хезболлах".

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Бронированный автомобиль Временных сил ООН в Ливане
Бронеавтомобиль Временных сил ООН в ЛиванеФото: JOSEPH EID/AFP

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщили, что во время перестрелки сил Израиля и ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах" в воскресенье, 15 октября, в штаб "голубых касок" на юге Ливана попал снаряд. Инцидент произошел в городе Эн-Накура недалеко от границы с Израилем.

"Мы работаем над тем, чтобы выяснить, откуда она взялась", - сообщили в миссии. По данным ВСООНЛ, во время удара никто не пострадал.

  

"Мы продолжаем активно взаимодействовать с властями по обе стороны "голубой линии" с целью деэскалации ситуации, но, к сожалению, несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить нам, как миротворцам, помочь найти решения", - добавили в ВСООНЛ, подчеркнув, что в течение 15 октября с обеих стороны велись интенсивные обстрелы.

Израиль из-за обстрелов закрыл зону в 4 км от границы с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 15 октября из-за обстрелов со стороны "Хезболлах" объявила закрытой территорией полосу шириной в четыре километра на границе с Ливаном. Военные подчеркнули, что вход в эту буферную зону запрещен. Решение о закрытии приграничного района было принято после утреннего обстрела населенного пункта Штула на севере страны со стороны Ливана. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" поддержало атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1300 человек. В течение следующей недели "Хезболлах" начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. ЦАХАЛ наносил ответные удары.

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