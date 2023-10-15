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ЦАХАЛ из-за обстрелов закрыл зону в 4 км у границы с Ливаном

Даниил Сотников
15 октября 2023 г.

Армия Израиля решила создать буферную зону на границе Ливана после очередного обстрела со стороны движения "Хезболлах".

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Военные и техника ЦАХАЛ на границе с Ливаном
Военные и техника ЦАХАЛ на границе с ЛиваномФото: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 15 октября, объявила закрытой территорией полосу шириной в четыре километра на границе с Ливаном

"В соответствии с оценкой ситуации и недавним инцидентом со стрельбой на севере Израиля закрыта территория до четырех километров от северной границы с Ливаном", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Военные подчеркнули, что вход в эту буферную зону запрещен.

Людей, проживающих в радиусе до двух километров от границы, ЦАХАЛ призвал оставаться вблизи охраняемых районов. Кроме того, в буферной зоне было ограничено использование GPS, предупредили израильские военные. Решение о закрытии приграничного района было принято после утреннего обстрела населенного пункта Штула на севере страны со стороны Ливана. По данным ЦАХАЛ, в результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Движение "Хезболлах" поддержало ХАМАС и начало обстрелы Израиля

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" поддержало атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1300 человек. В течение следующей недели "Хезболлах" начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. ЦАХАЛ наносил ответные удары.

Движение "Хезболлах" 15 октября подтвердило, что выпустило минометные снаряды и противотанковые ракеты по пяти постам ЦАХАЛ в приграничном районе. Представители движения заявили, что устроили обстрел, в том числе Штулы, в ответ на обстрелы Израиля, в которых, по заявлениям ливанской стороны, погиб журналист агентства Reuters.

Смотрите также:

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