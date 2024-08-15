"Райффайзенбанк" в РФ отменит переводы для физлиц в инвалюте

Все валютные переводы физлиц в РФ должны быть приняты "Райффайзенбанком" к исполнению до 16.00 мск 30 августа, сообщили РБК в фининституте.

"Райффайзенбанк" в России со 2 сентября больше не будет проводить денежные переводы физлиц в иностранной валюте. Об этом в четверг, 15 августа, сообщило агентство РБК со ссылкой на клиентскую поддержку банка. Там заявили, что решение принято банковской группой Raiffeisen Bank International AG (RBI) в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Все валютные переводы физлиц в РФ должны быть приняты банком к исполнению до 16.00 мск 30 августа, добавили там. Ограничения не распространятся на ряд корпоративных клиентов банка в сфере крупного и международного бизнеса и на трансграничные переводы в рублях, добавило РБК.

ЕЦБ требует от банка ускорить уход из России

RBI еще в апреле ожидала от ЕЦБ запроса об ускорении сокращения бизнеса в России. В мае стало известно, что "Райффайзенбанк" с середины июня собирался прекратить в России отправку исходящих переводов в долларах, а также решил не открывать новые вклады и накопительные счета. На входящие платежи в долларах ограничений тогда не было.

Участники встречи министров финансов "большой семерки" 25 мая в итальянском городе Стреза "недвусмысленно", как подчеркивало агентство Reuters, рекомендовали австрийскому банку сворачивать бизнес на российском рынке. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения вторичных санкций против банков, продолжающих работать в РФ вопреки санкциям, введенным против России за ее агрессию против Украины.