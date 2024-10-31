"Райффайзенбанк" не готов уходить из России без компенсации

"Райффайзенбанк" продолжает предпринимать усилия по возврату своих заблокированных в России средств перед уходом из страны, пишет Reuters.

Австрийский "Райффайзенбанк" не готов оставлять свой бизнес в России без получения дивидендов, пишет агентство Reuters в среду, 30 октября, со ссылкой на главу концерна Йоханна Штробля. По данным журналистов, Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает предпринимать усилия по освобождению части своих средств, заблокированных в РФ.

По словам Шторбля, на которые ссылается Reuters, у российской "дочки" RBI - "Райффайзенбанка" - до сих пор остается пять-шесть млрд евро в собственном капитале, а сама компания "из квартала в квартал получает впечатляющую прибыль".

При этом весной банку, утверждает агентство, пришлось отказаться от сделки по выводу средств из России из-за угрозы нарушения введенных против нее санкций после начала войны в Украине. Дивиденды от бизнеса в РФ в Вену также не поступают, говорится в сообщении.

В то же время, банк по требованию Европейского центрального банка (ЕЦБ) работает над сокращением своего российского бизнеса. Так, в третьем квартале 2024 года объем депозитов клиентов сократился на 26%. "Я полагаю, что ЕЦБ в настоящее время доволен тем, что мы реализуем то, что имеем на данный момент", - приводит слова Шторбля Reuters.

Решение суда РФ осложнило продажу "дочки" "Райффайзенбанка"

В начале сентября 2024 года пресс-служба RBI сообщила, что российский суд "решение о временном запрете на продажу всех акций российского АО "Райффайзенбанк" с немедленным вступлением в силу". Утверждается, что эта мера затруднит продажу акций дочерней компании австрийского концерна в РФ. Указывается, что данное решение суда связано с иском компании "Распериа Трейдинг Лимитед" к концерну Strabag SE, его основным австрийским акционерам и AO "Райффайзенбанк".

РБК и "Интерфакс" при этом уточняют, что "Распериа Трейдинг Лимитед" подала иск в арбитраж Калининградской области против ряда ответчиков из-за того, что "австрийский банк совместно с основателем Strabag Петером Хазельштайнером" якобы "захватили корпоративный контроль в компании: не выплачивали дивиденды, отстранили представителей "Распериа" от собраний акционеров и размыли долю "Распериа" ниже блокирующего пакета".

RBI при этом утверждает, что АО "Райффайзенбанк" "упоминается в жалобе как связанное с другими ответчиками, хотя его не обвиняют в каких-либо нарушениях", а сама корпорация "не является стороной в данном разбирательстве".

В связи с принятием обеспечительных мер RBI лишается возможности избавиться от доли в АО "Райффайзенбанк", отмечают в концерне. "Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится передать контрольный пакет акций АО "Райффайзенбанк", и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам (процесса продажи российской "дочки" концерна и ухода с российского рынка. - Ред.)", - говорится в сообщении. - RBI, используя все правовые средства, будет добиваться отмены решения суда".