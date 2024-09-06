Решение суда РФ осложнило продажу "дочки" "Райффайзенбанка"

Арбитражный суд в Калининградской области наложил обеспечительные меры на акции АО "Райффайзенбанк" в качестве обеспечения иска МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".

"Российский суд вынес решение о временном запрете на продажу всех акций российского АО "Райффайзенбанк" с немедленным вступлением в силу", - сообщила пресс-служба Raiffeisen Bank International (RBI) вечером в четверг, 5 сентября, добавив, что данная мера затруднит проодажу акций "дочки" австрийского концерна в РФ.

Указывается, что данное решение суда связано с недавним иском в России компании "Распериа Трейдинг Лимитед" к концерну Strabag SE, его основным австрийским акционерам и AO "Райффайзенбанк".

Иск компании "Распериа" к концерну Strabag

Как уточняет онлайн-издание "РБК" со ссылкой на базу данных об арбитражных спорах, МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" подала иск в арбитраж Калининградской области 19 августа. Ответчиков по этому иску перечисляет агентство "Интерфакс": "В их числе Strabag SE, "Райффайзенбанк", Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. В качестве третьего лица к участию в споре привлечен Банк России".

Как утверждает "Распериа", "австрийский банк совместно с основателем Strabag Петером Хазельштайнером захватили корпоративный контроль в компании: не выплачивали дивиденды, отстранили представителей "Распериа" от собраний акционеров и размыли долю "Распериа" ниже блокирующего пакета".

Нанесенный ущерб истец оценил в сумму почти 2 млрд евро, что составляет стоимость принадлежащего "Распериа" пакета акций в Strabag плюс невыплаченные дивиденды.

RBI: Банк не является стороной в данном разбирательстве

Со своей стороны RBI констатирует на своем сайте: "АО "Райффайзенбанк" упоминается в жалобе как связанное с другими ответчиками, хотя его не обвиняют в каких-либо нарушениях. RBI не является стороной в данном разбирательстве".

В связи с принятием обеспечительных мер RBI лишается возможности избавиться от доли в АО "Райффайзенбанк", отмечают в концерне. "Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится передать контрольный пакет акций АО "Райффайзенбанк", и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам (процесса продажи российской "дочки" концерна и ухода с российского рынка. - Ред.)", - говорится в сообщении. - RBI, используя все правовые средства, будет добиваться отмены решения суда".

О компании "Распериа"

До 2019 года контролирующий пакет акций в компании "Распериа" принадлежал российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Однако впоследствии он продал большую часть акций другим акционерам, а в марте 2024 года полностью вышел из состава акционеров компании, напоминает "РБК".

Raiffeisen Bank International владеет почти 100% акций российского АО "Райффайзенбанк".