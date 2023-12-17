Путин заявил об отсутствии интереса у России воевать с НАТО

Президент РФ в интервью российскому гостелеканалу отреагировал на недавние слова президента США Байдена о том, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Он назвал эти слова "полной чушью".

У России "совершенно нет резона" и "интереса" воевать со странами НАТО, заявил российский президент Путин в телевизионном интервью, отрывки из которого телеканал "Россия 24" распространил в воскресенье, 17 декабря. Это стало его реакцией на недавние слова американского президента Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасть на одну из стран НАТО. Путин назвал эти слова "полной чушью", добавив, что и Байден, по его мнению, тоже это понимает.

"У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО", - сказал Путин. По его утверждению, Россия "заинтересована в развитии отношений" со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал "задним двором" США. Путин упомянул также вступление в НАТО Финляндии, сказав, что до этого у этой страны проблем в отношениях с Россией не было, а теперь они появятся, поскольку РФ сконцентрирует у границ с Финляндией "определенные воинские подразделения".

Байден упомянул о риске нападения РФ на одну из стран НАТО в речи Конгрессу

Президент США выдвинул предположение о том, что в будущем РФ может напасть на союзников по НАТО 6 декабря в выступлении, посвященном поддержке Украины. Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации президента на продолжение помощи вынуждено воюющей с Россией стране. Глава Белого дома подчеркнул, что если Путин продолжит продвижение, то после Украины "атакует союзников по НАТО". "Мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками", - заявил тогда Байден.

Другие западные политики и аналитики называли в первую очередь Польшу и страны Балтии наиболее подверженными риску нового российского вторжения. О возможном нападении на страны НАТО говорил и целый ряд российских деятелей, в частности, глава Чечни Кадыров и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Последний неоднократно угрожал Западу "ядерным Армаггедоном", а близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов прямо предлагал нанести ядерный удар по Польше.

Россия упорно отрицала готовящееся нападение на Украину

Вплоть до 24 февраля 2022 года российские власти также отрицали планы вторжения в Украину. За месяц до тех событий министр иностранных дел РФ Лавровутверждал, что Россия "не заинтересована" в войне с Украиной: "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - говорил он. После начала вторжения Кремль попытался оправдать его тем, что это был "превентивный" удар, поскольку Украина якобы сама хотела атаковать непризнанные сепаратистские "республики" Донбасса и аннексированный Крым.

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