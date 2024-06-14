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Путин: В Украине воюют почти 700 тысяч российских солдат

Сергей Ромашенко
14 июня 2024 г.

Только в декабре российский президент заявлял, что в зоне боевых действий находятся 617 тысяч военных. В апреле Минобороны сообщало, что с начала года на службу по контракту поступили свыше 100 тысяч человек.

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Российский солдат в зоне боевых действий
Российский солдат в зоне боевых действийФото: Pavel Kolyadin/dpa/TASS/picture alliance

В войне против Украины участвуют почти 700 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы "Время героев" в пятницу, 14 июня. "Вот программа "Время героев" - 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч", - сказал российский президент.

В декабре Путин говорил, что зоне военной операции находятся 617 тысяч военнослужащих. В апреле Минобороны РФ сообщало, что с начала года на службу по контракту поступили свыше 100 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе говорил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч человек, при этом месяцем ранее он заявлял, что в составе ВСУ воюют около 600 тысяч человек.

Увеличение численности российской армии

В декабре штатная численность Вооруженных сил России была увеличена до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих (прежде было 2 039 758 человек, включая 1 150 628 военнослужащих). В Минобороны отметили, что предельная численность ВС была увеличена на 170 тысяч человек. "Увеличение численности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", - говорили в ведомстве.

В июне прошлого года Путин подписал закон, разрешающий брать на службу по контракту во время военного положения или мобилизации граждан с судимостью. На службу по контракту не могут быть приняты лишь лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления (в их число входят терроризм и госизмена).

 

 

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