Путин уехал из России, или Куда приводит война

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Президент РФ Владимир Путин впервые с начала вторжения в Украину выехал за пределы России и принял участие в Каспийском саммите. А вот на саммите G20 его, по словам премьера Италии Драги, не ждут.
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НАТО не только расширится, но и примет новую стратегию, в которой РФ будет рассматриваться как самая большая угроза, а не как возможный партнер. Это правильный курс против Путина, считает Бернд Ригерт.