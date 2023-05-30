Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зеленский проинформировал о последствиях недавних авиаударов России по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он поблагодарил федеральное правительство за военную поддержку, особенно за укрепление системы ПВО Украины", - сообщила пресс-служба Шольца.

Канцлер в свою очередь осудил российские авиаудары по гражданским объектам Украины, подтвердил "нерушимую солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии" и пообещал дальнейшую поддержку Киеву, в том числе военную.

Путин прокомментировал атаку дронов на Москву

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Президент Росси Владимир Путин, комментируя атаку дронов на московский регион, заявил, что "система ПВО Москвы сработала штатно, хотя есть над чем работать". По его словам, атака беспилотников в Москве стала "ответом Киева" на удар России по штабу Главного управления разведки Украины "два-три дня назад". "Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать. Украина пытается запугать граждан России - это признак террористической деятельности. Теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания", - сказал Путин.

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В ВСУ отрицают, что российские войска поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot. "Вчера комплекс отработал: уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистической траектории", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что ЗРК цел.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска поразили в Киеве ЗРК Patriot, не назвав конкретной даты, когда это произошло. Впервые Минобороны сообщило о поражении одной из систем Patriot после массированного обстрела Киева в ночь на 16 мая. Тогда, по заявлению ведомства, комплекс был поражен гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Позже в Пентагоне заявили, что поврежденную систему Patriot удалось починить и вернуть в строй.

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Специалисты завершили поисково-спасательные работы в 24-этажном доме в Голосеевском районе Киева, куда ночью попали обломки российского беспилотника, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, побывавший на месте происшествия. Он рассказал, что из-за падения обломков в доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. По словам мэра, ночью из поврежденного дома эвакуировали 20 жителей. Четыре человека были травмированы, один - погиб. Женщина вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны.

Всего в результате ночной атаки по Киеву погиб один человек, 11 пострадали. Троим пострадавшим оказывают помощь в больнице, добавил Кличко. Он призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и улицы наблюдать за работой ПВО.

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства . К расследованию, как отмечается, привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра ведомства.

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Осколками снарядов сильно повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале .

Украина сообщила о возвращении 79 тел погибших военных

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Украина вернула тела еще 79 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - сообщается в Telegram-канале ведомства . Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Тела передадут семьям для захоронения. Российская сторона об обмене телами пока не сообщала и не комментировала заявление украинского министерства.

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

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