Путин принял в Москве президента Сирии Башара Асада

Президент Сирии Башар Асад прибыл с необъявленным визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Кремль утром во вторник, 14 сентября, обнародовав фото встречи двух президентов, которая состоялась накануне вечером. Основной темой переговоров была ситуация в Сирии.

Путин вновь раскритиковал присутствие в Сирии иностранных войск. Эти войска, по его словам, находятся в Сирии без мандата ООН и без согласия правительства в Дамаске, что, как он выразился, является нарушением норм международного права и мешает Сирии двигаться по пути консолидации и восстановления страны.

Президент РФ также указал, что в Сирии по-прежнему активны террористы, которые контролируют отельные районы и "терроризируют мирных жителей". В то же время Путин отметил, что беженцы возвращаются в те районы Сирии, которые находятся под контролем Асада.

Десятилетняя гражданская война

В Сирии уже десять лет идет гражданская война. Россия является союзницей правительства в Дамаске и с его согласия проводит военные операции в Сирии. Владимир Путин сказал, что совместные усилия позволили достичь результатов и в этой связи, в частности, напомнил о гуманитарной помощи Сирии и о поставках в эту страну российских антикоронавирусных вакцин Спутник V и Спутник Light.

Башар Асад, со своей стороны, поблагодарил Москву за помощь. Он выразил сожаление по поводу зашедших в тупик "политических процессов" и резко раскритиковал международные санкции против Сирии, назвав из бесчеловечными и незаконными.

Путин посещал Сирию с визитом в начале 2020 года.

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