Путин по репрессиям превзошел всех генсеков после Сталина

По подсчетам издания "Проект", по политическим статья за четвертый срок правления Путина судят больше людей, чем при совестких генсеках после Сталина.

За четвертый президентский срок Владимира Путина тем или иным формам преследования по самой консервативной оценке подверглись 116 тысяч человек, что делает этот период более репрессивным, чем аналогичные по времени отрезки в послесталинском СССР. Об этом говорится в исследовании издания "Проект" , опубликованном в четверг, 22 февраля.

Издание изучило уголовные и административные дела, поступившие в суды с 2018 по 2023 годы. Уголовному преследованию по основным статьям, которые правозащитники считают репрессивными (экстремизм, оправдание терроризма, фейки, дискредитация армии), за это время подверглись 5613 человек, подсчитал "Проект". С учетом отказавшихся воевать в Украине, а также обвиненных в госизмене и шпионаже эта цифра составит 11 442 репрессированных.

При этом с 1956 по 1961 годы при правлении Никиты Хрущева, по данным госархива, 4883 человека осудили по основным политическим статьям "Антисоветская агитация и пропаганда" и "Распространение заведомо ложных измышлений". За все следующие годы вплоть до перестройки (с 1962 по 1985 год) в РСФСР по этим статьям осудили 3234 человека.

"Профилактирование"

Как отмечает "Проект", уголовные дела в СССР за "антисоветчину" - "это лишь малая часть развернутой в послесталинские времена репрессивной системы", а основной упор в ней делался на так называемое "профилактирование". Людям выносили предупреждения и ставили на учет - через эту меру в 1967-1974 годы прошли более 120 тыс. человек.

"Сегодня не существует статистики людей, оказавшихся в зоне внимания силовых органов. Но можно посчитать число оштрафованных за высказывания и участие в митингах - таковых за шесть лет оказалось около 105 тыс", - рассуждает "Проект", отмечая, что даже без учета людей, лишившихся работы и выдавленных из страны, порядок цифр сопоставим с советским.

Кроме того, за последние шесть лет в России по статьям о разглашении гостайны и шпионаже судили больше людей, чем во времена холодной войны. В шпионаже за четвертый срок Путина обвинили 39 человек, в среднем чуть больше шести человек в год, а в 1967-1974 годы советские суды приговаривали в среднем не больше двух человек в год. За разглашение гостайны в России за шесть лет судили 329 человек - 54 человека в год, а с 1967 по 1974 год - в среднем чуть больше четырех человек в год.

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