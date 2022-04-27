Путин грозит Западу "молниеносным ответом": что ему помешает?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Владимир Путин пригрозил "молниеносным ответом" странам, которые решат "вмешаться в события" в Украине. Но, похоже, президент РФ позабыл, что является настоящей проблемой его страны.
Смотрите также:
Присвоив почетное звание 64-й бригаде, подозреваемой в совершении военных преступлений в Буче, Путин провоцирует новые расправы над мирными жителями в Украине, считает Федор Крашенинников.
Развязанная Путиным война с Украиной может привести к тому, что в российские города придут не только бедность и похоронки, но и прилетят бомбы, считает Федор Крашенинников.
Украина продолжает сопротивляться агрессии РФ. Для этого ей нужно больше оружия. Важны и визиты в Киев западных политиков. Но в их поездках в Москву нет смысла, считает обозреватель FAZ Петер Штурм.