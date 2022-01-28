 ″Зеленый свод″: процесс по делу о краже дрезденских сокровищ начался | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2022

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Культура и стиль жизни

"Зеленый свод": процесс по делу о краже дрезденских сокровищ начался

В 2019 году из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, одного из самых известных музеев Германии, были украдены старинные произведения искусства и драгоценности. В совершении преступления обвиняют шестерых мужчин.

Украденные драгоценности

В Дрездене начался процесс по делу о беспрецедентной краже из собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). В совершении преступления обвиняются шестеро: молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Все они, по данным обвинения, - члены известного берлинского преступного клана.

Напомним, кража была совершена 25 ноября 2019 года - уже более двух лет назад. Из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене были украдены произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем перепилили решетку на окне и проникли в сокровищницу. Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Страховая стоимость - 113,8 млн евро.

Как заявила в пятницу, 28 января, сторона обвинения, лица, совершившие кражу, были вооружены. У них с собой был револьвер и пистолет с глушителем. Преступление готовилось с особой тщательностью. Грабителям заранее удалось подпилить оконную решетку и незаметно вернуть отпиленные сегменты обратно, посадив их на клей. Во время хищения это упростило преступникам проникновение внутрь здания. 

Опустевшая витрина дрезденской сокровищницы

Опустевшая витрина дрезденской сокровищницы

Процесс будет долгим

Процесс только начался и, как ожидается, продлится некоторое время. По основному делу уже имеется 65 томов документации. В процессе принимают участие 14 адвокатов - из Дрездена, Лейпцига, Берлина, Ганновера и Гамбурга, трое представителей прокуратуры, представители суда по делам несовершеннолетних (двоим обвиняемым было на момент кражи 20 лет) и десятки свидетелей. В отношении еще 40 подозреваемых, среди которых - четверо охранников сокровищницы и четверо возможных пособников преступной группировки, ведется дальнейшее расследование. 

Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена (SKD) Марион Акерман (Marion Ackermann) уверена, что украденные и до сих пор не найденные сокровища вряд ли удастся перепродать - слишком уж на слуху данное дело, а с началом процесса украшения снова будут в центре внимания.

А где дрезденские сокровища?

О местонахождении драгоценностей до сих пор ничего не известно. Историк искусств Улли Зеегерс (Ulli Seegers) в интервью DW заявила, что грабители нанесли Дрездену и всему миру искусства действительно непоправимый ущерб. На вопрос, можно ли найти драгоценности, она ответила пессимистично: "Вероятность того, что эти драгоценности снова в какой-то момент всплывут, весьма маленькая".

"Зеленый свод" в Дрездене - один из самых известных музеев Германии. После недавней обширной реставрации он был с гордостью представлен мировой публике. В 2006 году экспозицию посетил президент России Владимир Путин, а экс-президент США Барак Обама совершил экскурсию по сокровищнице во время своего первого визита в Германию - в 2009 году.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Пять самых громких музейных ограблений в Германии

В Берлине задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Это не единственная громкая кража из немецких музеев за последнее время.  

В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

В операции в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски по 18 адресам, включая 10 квартир, гаражи и автомобили.  

В "Зеленый свод" Дрездена вернулось золотое яйцо с сюрпризами

Это сегодня яйца с сюрпризом делают из пластмассы. Раньше они были из золота и бриллиантов, а потому пользуются большим спросом у музеев, коллекционеров и грабителей. Одно из таких яиц вернулось в дрезденский музей.  

Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро

Власти в Германии усилили меры расследования ограбления сокровищницы "Зеленый свод". Назначено крупное вознаграждение за информацию о преступниках, число следователей удвоено.  

Эксперт не считает ограбление сокровищницы в Дрездене частным заказом

Похитители украшений из сокровищницы "Зеленый свод" попытаются получить за них выкуп или переплавят их и продадут драгоценные камни по отдельности, считает эксперт аукционного дома Grisebach Auction House в Берлине.  

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