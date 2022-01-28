"Зеленый свод": процесс по делу о краже дрезденских сокровищ начался

В Дрездене начался процесс по делу о беспрецедентной краже из собрания старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). В совершении преступления обвиняются шестеро: молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Все они, по данным обвинения, - члены известного берлинского преступного клана.

Напомним, кража была совершена 25 ноября 2019 года - уже более двух лет назад. Из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене были украдены произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем перепилили решетку на окне и проникли в сокровищницу. Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Страховая стоимость - 113,8 млн евро.

Как заявила в пятницу, 28 января, сторона обвинения, лица, совершившие кражу, были вооружены. У них с собой был револьвер и пистолет с глушителем. Преступление готовилось с особой тщательностью. Грабителям заранее удалось подпилить оконную решетку и незаметно вернуть отпиленные сегменты обратно, посадив их на клей. Во время хищения это упростило преступникам проникновение внутрь здания.

Опустевшая витрина дрезденской сокровищницы

Процесс будет долгим

Процесс только начался и, как ожидается, продлится некоторое время. По основному делу уже имеется 65 томов документации. В процессе принимают участие 14 адвокатов - из Дрездена, Лейпцига, Берлина, Ганновера и Гамбурга, трое представителей прокуратуры, представители суда по делам несовершеннолетних (двоим обвиняемым было на момент кражи 20 лет) и десятки свидетелей. В отношении еще 40 подозреваемых, среди которых - четверо охранников сокровищницы и четверо возможных пособников преступной группировки, ведется дальнейшее расследование.

Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена (SKD) Марион Акерман (Marion Ackermann) уверена, что украденные и до сих пор не найденные сокровища вряд ли удастся перепродать - слишком уж на слуху данное дело, а с началом процесса украшения снова будут в центре внимания.

А где дрезденские сокровища?

О местонахождении драгоценностей до сих пор ничего не известно. Историк искусств Улли Зеегерс (Ulli Seegers) в интервью DW заявила, что грабители нанесли Дрездену и всему миру искусства действительно непоправимый ущерб. На вопрос, можно ли найти драгоценности, она ответила пессимистично: "Вероятность того, что эти драгоценности снова в какой-то момент всплывут, весьма маленькая".

"Зеленый свод" в Дрездене - один из самых известных музеев Германии. После недавней обширной реставрации он был с гордостью представлен мировой публике. В 2006 году экспозицию посетил президент России Владимир Путин, а экс-президент США Барак Обама совершил экскурсию по сокровищнице во время своего первого визита в Германию - в 2009 году.

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