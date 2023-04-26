Против Алексея Навального возбудили дело о "терроризме"

Новое дело о "терроризме" выделено из дела об "экстремизме", возбужденного против оппозиционера в октябре. Политику грозит теперь пожизненное заключение. Навальный также сообщил, что его вновь поместили в ШИЗО.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что против него завели новое уголовное дело по статье о терроризме. "Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", - цитируют российские СМИ слова Навального в среду, 26 апреля.

Навальному грозит пожизненное заключение

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этом делу меня будет судить отдельно военный суд, - сказал политик, выступая по видеосвязи в Басманном суде Москвы. - Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по следующему". Слова Навального цитируют его соратники, а также агентство ТАСС.

Согласно сообщениям, новое дело выделено из дела по "экстремизму", которое было возбуждено против Навального в октябре 2022 года. 26 апреля Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами по этому делу. По ходатайству представителя Следственного комитета, заседание проходило в закрытом режиме. В результате Навальному дали всего 10 дней на ознакомление с делом об "экстремизме", в котором насчитывается 196 томов

"Попытка закрыть этот процесс - это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал", - заявил Алексей Навальный, участвоваший в заседании по видеосвязи.

Новый срок в ШИЗО

Навальный также сообщил в своих соцсетях, что его вновь поместили в штрафной изолятор, причем на этот раз - сразу после отбытия предыдущего наказания.

"Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку", - написал он.

Накануне Навальный сообщил, что ему не дают есть еду, купленную им самим в столовой колонии: "Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: "Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!" - рассказал политик.

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