Протесты в Беларуси: Лукашенко объявил о полной боеготовности войск на западе Беларуси

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. DW следит за событиями вторника, 18 августа (время московское).

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Состав Координационного совета по трансферу власти в Беларуси представляют в Минске уволенный накануне директор театра им. Янки Купалы Павел Латушко, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

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В штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико прямо сейчас рассказывают о Координационном совете оппозиции, передает корреспондент DW в Минске. Совет соберется на первое заседание в среду, 19 августа, и выберет президиум из семи человек. Доверенное лицо главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опровергает заявление Александра Лукашенко о попытке захвата власти.

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Президент России Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко о прошедших ранее во вторник своих телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси, передает белорусское госагентство БелТА. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, в частности, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных.

Лукашенко заявил об усилении армии на западной границе

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Александр Лукашенко заявил, что боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах республики приведены в полную боевую готовность. На заседании национального Совета безопасности он заявил, что, реагируя на "заявления представителей западных государств", белорусские власти "развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность". Лукашенко не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь. При этом он подчеркнул, что у власти в Минске имеются проблемы не только внутри страны, но и снаружи. "И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим открыто. Но это еще даже не пик", - приводит его слова государственное агентство БелТА.

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Обнаружен мертвым директор военно-исторического музея из Волковыска Гродненской области, который отказался подписать протокол на избирательном участке в ходе президентских выборов, передает "Наша нива". По данным издания, 29-летний Константин Шишмаков на следующей неделе после выборов был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, сказав: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой", после чего пропал без вести.

Плакат с изображением Александра Лукашенко на акции в Кракове

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Александр Лукашенко назвал попыткой захвата власти "со всеми вытекающими последствиями" создание оппозицией Координационного совета по трансферу власти. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности Республики Беларусь, передает БелТА.

Лукашенко пригрозил членам совета: "Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры... У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы". По его утверждению, в состав Координационного совета вошли, в частности, "откровенно отвязанные нацисты".

Арестованного блогера Сергея Тихановского перевели в Жодино

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Сергей Тихановский

Отбывающий заключение блогер Сергей Тихановский этапирован в Жодино Минской области, сообщает "Белсат". Ранее во вторник к зданию минского СИЗО, где, как предполагается, содержался муж кандидата в президенты Светланы Тихановской, вышли протестующие. По данным агентства AFP, сотни человек принесли с собой цветы, белые и красные воздушные шарики, хлопали в ладоши и кричали "С днем рождения!", поздравляя Тихановского, которому сегодня исполняется 42 года.

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По информации профсоюза одного из крупнейших в мире производителя калийных минеральных удобрений "Беларуськалий", добыча руды в шахтах предприятия продолжается. Об этом РБК сообщил председатель Белхимпрофсоюза "Беларуськалия" Андрей Рыбак. Накануне в стачечном комитете "Беларуськалия" заявили, что шахты остановлены, подача руды прекращена.

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Сейм Литвы принял заявление с призывом не признавать результаты президентских выборов в соседней Беларуси, а Александра Лукашенко - законным президентом Беларуси и ввести санкции в отношении его государственного аппарата. Этот призыв обращен к учреждениям Евросоюза, национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

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Работники Белорусской государственной филармонии в Минске продолжают протестовать:

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Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь приехал в минский театр имени Янки Купалы, чтобы обсудить с труппой новый сезон. Но актеры заявили, что увольняются - вслед за директором театра, который потерял работу после того, как поддержал протесты против нечестных выборов:

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После того как бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко был уволен с поста директора Национального академического театра имени Янки Купалы, к театру приехал глава Минкульта Юрий Бондарь, которого собравшиеся встретили криками "Позор!". Актеры потребовали возвращения директора и отставки самого министра, пригрозив в противном случае отказом от работы - во время встречи они положили перед министром заявления об увольнении, передает "Медиазона. Беларусь".

Меркель и Путин обсудили политический кризис в Беларуси

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудила по телефону события в Беларуси с российским президентом Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что власти Минске должны отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно отпустить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.

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В Гомеле возбуждено уголовное дело в связи с тем, что 16 августа во время многотысячного митинга в центре города красно-зеленый флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщают ряд СМИ со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области.

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Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу, присоединившись к забастовке. В их числе сотрудники радиостанций "Столица" и "Беларусь", а также звукорежиссеры, обслуживающие все станции Белорусского радио, передает Tut.by. Среди их требований: признание недействительными выборов 9 августа; проведение перевыборов в течение полугода; прекращение жестокости, применения силы и задержания мирных протестующих; закрытие дел в отношении участников акций протеста; освобождение политзаключенных; обеспечение гласности и доступа всем представителям СМИ на территории Беларуси вне зависимости от аккредитации; объективное освещение событий в стране государственными СМИ.

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Белорусский дом печати отказался печатать сегодняшний номер "Комсомольской правды", сообщил редактор газеты Сергей Малиновский. По его словам, отказ объяснили тем, что полосы были сданы в набор слишком поздно ("но это не мешало отпечатать газету в последние две недели"), "ну и резко сломалась печатная машина, как обычно". "Мы все равно выйдем. Будем держать в курсе!" - добавил редактор "КП".

"Звезда" намерена "честно освещать" происходящее в Беларуси

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После того как 17 августа коллектив правительственной газеты "Звезда" объявил руководству о намерении честно освещать происходящее в стране, в ее редакцию пришел министр информации Игорь Луцкий, а затем - идеолог из администрации президента Лукашенко, сообщила в Facebook сотрудница издания Ирена Котелович. По ее словам, сегодня, 18 августа, в министерстве информации было объявлено об увольнении главного редактора "Звезды" Павла Сухорукова, однако вскоре после этого редактор перезвонил и сообщил, что он не уволен. "Все меняется очень быстро", - отметила Котелович, добавив, что коллектив газеты "по-прежнему протестует против политики министерства информации и политики государства в целом".

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Бойцы ОМОНа во время акции протеста в Минске 10 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил более 300 представителей силовых ведомств медалями "За безупречную службу" трех степеней. Соответствующий указ Лукашенко, подписанный 13 августа, размещен 18 августа на национальном правовом интернет-портале. Жесткие действия, примененные белорусскими силовиками против участников мирных акций протеста после президентских выборов 9 августа, резко критикуют как в Беларуси, так и за рубежом, в том числе в Евросоюзе.

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Выпускники исторического (теперь историко-филологического) факультета Могилевского педагогического института (в 1997 году он был преобразован в Могилевский государственный университет, МГУ) - alma mater Александра Лукашенко - выпустили обращение с требованием освободить всех политзаключенных, задержанных в ходе президентской кампании в августе 2020 года, а также провести публичное и гласное расследование случаев насилия против мирных граждан, избиений и задержаний участников акций протеста.

На акции протеста в Минске, 17 августа 2020 г.

Кроме того они требуют провести новые выборы с прозрачным подсчетом голосов и допуском международных и независимых наблюдателей. В документе, который подписали 79 человек, говорится, что 9-11 августа на улицах многих городов страны развернулась "настоящая бойня" против собственного народа. Лукашенко окончил исторический факультет Могилевского педагогического института в 1975 году.

Белорусский посол в Словакии подал прошение об отставке

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Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке."Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки", - пояснил Лещеня свое решение в интервью порталу Tut.by. Ранее он обнародовал видеозаявление, в котором выразил солидарность с участниками протестов на своей родине и раскритиковал силовиков, которые возродили "традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века".

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резко осудил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова оказать Минску помощь, в том числе военную, "для обеспечения безопасности". При этом конгрессмены выразили свою поддержку протестующим, требующим реализации своих демократических прав.

Белорусы собирают помощь для бастующих

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В Беларуси активно идет сбор средств для участников протеста, которые лишились работы, поддержав забастовку на своем предприятии, или как-то иначе пострадали от политических репрессий. Как сообщает издание Tut.by, на поддержку этих граждан уже было пожертвовано более 700 тысяч долларов.

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Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил агентству БелаПАН отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. Ранее появились сообщения об уходе Бушило в знак протеста против действий властей. На его странице в Facebook 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста "Марш свободы" в Минске.

Ирландия и Канада не признали результатов выборов в Беларуси

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Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни выразил беспокойство из-за событий в Беларуси. Он заявил, что осуждает нарушение прав человека в республике. Результаты выборов, отметил он, незаконны, о чем говорит реакция белорусских властей на мирные протесты. "Мы продолжим оказывать давление на белорусские власти с целью освободить всех несправедливо задержанных, и мы полностью поддерживаем начало процесса разработки адресных санкций", - заявил глава МИД.

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Канада не признает итоги президентских выборов в Беларуси, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Он сообщил, что Канада просит ОБСЕ провести "тщательное расследование" прошедших в республике выборов президента. Глава МИД отметил, что Оттава осуждает жесткие действия властей по отношению к мирным протестующим в Беларуси и также выражает поддержку экс-кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.

Международные компании отзывают рекламу из Беларуси

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Крупные международные компании отозвали свою рекламу с государственных белорусских телеканалов, сообщает портал Marketing.by. Среди таких компаний - Danone, Nestle и другие.

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В Москве прошла девятая протестная акция солидарности у посольства Беларуси. На акцию собрались около 150 человек. Они выстроились в живую цепь по тротуару Маросейки от посольства в сторону Китай-города. Большинство участников мероприятия молодые люди. Протестующие скандировали лозунги солидарности с белорусами.

За поддержку протестующих уволен директор театра имени Купалы

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Массовый митинг протеста около ИВС на Окрестина завершился без эксцессов, участники акции мирно расходятся, передал портал tut.by. Незадолго до завершения акции к его участникам приезжала Ольга Ковалькова, представитель штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

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Бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко уволен с поста директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Незадолго до этого он выступил в поддержку протестующих. "Есть моменты в жизни, когда необходимо принимать решение. И я был не готов переходить черту морали. Я не могу согласиться с тем, что в XXI веке человека можно избивать только за то, что он высказывает свое мнение", - заявил Латушко после увольнения.

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Несколько тысяч протестующих собрались около изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в Минске. Участники митинга скандируют "Свободу!" Многотысячный митинг в сквере около ИВС на Окрестина продолжается несколько часов. Ранее в понедельник МВД Беларуси заявило, что завершается работа по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста. "По состоянию на 14.00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека", - сообщили в ведомстве.



Хроника протеста в Беларуси 16 августа

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