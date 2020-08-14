Меркель и Путин обсудили по телефону кризис в Беларуси

Канцлер ФРГ заявила о необходимости "национального диалога" между официальным Минском и оппозицией. Меркель сказала Путину, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала власти Беларуси отказаться от насилия против участников мирных протестов и начать "национальный диалог" с оппозицией. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 августа, Меркель подчеркнула, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
Как указала федеральный канцлер, для преодоления кризиса, возникшего после спорных президентских выборов 9 августа, важен национальный диалог властей с оппозицией и обществом.
Главы государств и правительств стран Евросоюза на чрезвычайном саммите 19 августа обсудят, какую позицию им следует занять в связи с конфликтом в Беларуси. Речь пойдет также о целесообразности введения санкций против причастных к фальсификации результатов выборов в Беларуси и жестокому подавлению мирных демонстраций.
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