Хроника протеста в Беларуси: активиста "Открытой России" ожидает допрос

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Силовики проявляют беспрецедентную жестокость. За первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6000 человек. Официально сообщается о гибели двух человек. В течение первых двух дней после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями четверга, 13 августа (время московское).

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Посол Республики Беларусь в Чешской Республике был вызван в МИД этой страны в связи с заявлением Александра Лукашенко о том, что якобы протестами, вспыхнувшими сразу после голосования на президентских выборах, управляли из Чехии.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления Лукашенко, с которым Прага "никоим образом не может согласиться". "Ждем представления доказательств", - заявил министр, подчеркнув, что чешская сторона выражает решительный протест в связи с заявлением, направленным против Чехии.

Активиста "Открытой России" допросят в минском СИЗО

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Координатор "Открытой России" Артем Важенков, пропавший в Минске 11 августа, находится в СИЗО в белорусской столице, его ожидает допрос. Эту информацию, ранее опубликованную рядом СМИ, подтвердила в четверг "Интерфаксу" глава движения Анастасия Буракова.

"Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе", - цитирует слова Бураковой "Интерфакс".

Накануне белорусское госагентство БелТА опубликовало видозапись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

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Продолжение общенациональной забастовки в четверг анонсировал белорусский Telegram-канал Nexta Live, опубликовав макеты новых информационных листовок и призыв "выходить на улицы и останавливать всю Беларусь с самого утра". Администраторы канала призывают становиться в цепи солидарности, собираться около своих предприятий, раздавать листовки прохожим, блокировать дороги.

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Вашингтон может ввести санкции против властей Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью во время визита в столицу Чехии Прагу. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь может идти в том числе о приостановке поставок нефти. Соединенные Штаты также рассматривают возможность санкций в многостороннем варианте, однако детально механизм воздействия на власти Беларуси будет определен лишь после того, как ситуация стабилизируется.

Военнослужащие запаса публикуют видео в поддержку протестов

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Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал несколько видео, на которых военнослужащие запаса заявляют о поддержке участников протестов и стыдят силовиков. На опубликованных видео они выбрасывают или сжигают военную форму в знак протеста против жестоких репрессий на улицах белорусских городов.

На этом же канале опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся участковым милиционером Иваном Колосом, признает Светлану Тихановскую президентом Беларуси и обращается к коллегам с призывом прекратить кровопролитие, вернув власть народу.

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МВД Беларуси на своем Telegram-канале сообщило о задержании в Минске ОМОНом изготовителей "коктейля Молотова". По данным ведомства, задержаны двое минчан, наполнявших бутылки зажигательной смесью. При осмотре у молодых людей 18 и 19 лет обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков.

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О сильном шуме на территории колонии №2 в Бобруйске со ссылкой на читателей сообщает издание "Наша нива", не исключающая, что там, возможно, происходят массовые беспорядки. Из колонии, по данным, переданным в редакцию, слышны крики, в том числе "Уходи!", лай собак, лязг металла. К колонии подъезжают милицейские машины. По информации издания, в колонии могут отбывать наказание несколько тысяч человек. Проверить эту информацию пока невозможно, МВД ее не комментирует.

Силовики не трогают протестующих в Мозыре

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В Мозыре по улицам колоннами ездят автомобили, перед ними идут люди, город "с 22.00 весь гудит", сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". На опубликованном видео можно различить множество медленно передвигающихся автомобилей, раздаются гудки, слышно, как люди скандируют "Жыве Беларусь!". Силовики людей не трогают.

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Белорусская правозащитница Татьяна Ревяко

У правозащитницы Татьяны Ревяко был обыск, сообщается на сайте телеканала Belsat со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого. Ранее у нее дома ночевали украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их задержали 12 августа. Обыск вели сотрудники Следственного комитета, которые интересовались личными вещами украинцев. Ноутбук и паспорт одного из украинцев, а также ноутбук Татьяны были конфискованы. Сама Татьяна на свободе.

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В Минске и других городах протестующие вечером 12 августа вновь вышли на улицы. Акции носят мирный характер, у многих в руках цветы. Силовики продолжают задерживать людей. В некоторых районах столицы Беларуси полицейские применяют светошумовые гранаты. Во дворах Минска стоит гул: люди с балконов и из окон многоэтажек скандируют "Жыве Беларусь!" и другие лозунги и призывы.

В Москве задержаны участники акции солидарности с белорусами

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Цветы у посольства Республики Беларусь в Москве

В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских. Всего в третьей по счету акции солидарности участвовали около 400 человек.

Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник", вместе с которыми убрали цветы, плакаты и свечи. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".

Хроника протеста в Беларуси 12 августа

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