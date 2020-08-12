Хроника протеста в Беларуси: активиста "Открытой России" ожидает допрос

В Беларуси не прекращаются акции протеста против итогов президентских выборов. Силовики жестко пресекают выступления протестующих. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 13 августа.
После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста. Силовики проявляют беспрецедентную жестокость. За первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6000 человек. Официально сообщается о гибели двух человек. В течение первых двух дней после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет. DW следит за событиями четверга, 13 августа (время московское).
++05.30++
Посол Республики Беларусь в Чешской Республике был вызван в МИД этой страны в связи с заявлением Александра Лукашенко о том, что якобы протестами, вспыхнувшими сразу после голосования на президентских выборах, управляли из Чехии.
По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, посол Беларуси был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления Лукашенко, с которым Прага "никоим образом не может согласиться". "Ждем представления доказательств", - заявил министр, подчеркнув, что чешская сторона выражает решительный протест в связи с заявлением, направленным против Чехии.
++04.40++
Координатор "Открытой России" Артем Важенков, пропавший в Минске 11 августа, находится в СИЗО в белорусской столице, его ожидает допрос. Эту информацию, ранее опубликованную рядом СМИ, подтвердила в четверг "Интерфаксу" глава движения Анастасия Буракова.
"Он сильно избит и сегодня написал заявление на медицинское освидетельствование. Еды не дают, воды - по полстакана в день. 13 августа его планируют повторно допросить: местоположение задержанного активно скрывали. Адвокату "Правозащиты Открытки" Антону Гашинскому, который два дня искал Артема, об этом сообщил адвокат по назначению, она присутствовала на первом допросе", - цитирует слова Бураковой "Интерфакс".
Накануне белорусское госагентство БелТА опубликовало видозапись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".
++04.00++
Продолжение общенациональной забастовки в четверг анонсировал белорусский Telegram-канал Nexta Live, опубликовав макеты новых информационных листовок и призыв "выходить на улицы и останавливать всю Беларусь с самого утра". Администраторы канала призывают становиться в цепи солидарности, собираться около своих предприятий, раздавать листовки прохожим, блокировать дороги.
++03.20++
Вашингтон может ввести санкции против властей Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью во время визита в столицу Чехии Прагу. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь может идти в том числе о приостановке поставок нефти. Соединенные Штаты также рассматривают возможность санкций в многостороннем варианте, однако детально механизм воздействия на власти Беларуси будет определен лишь после того, как ситуация стабилизируется.
++02.30++
Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал несколько видео, на которых военнослужащие запаса заявляют о поддержке участников протестов и стыдят силовиков. На опубликованных видео они выбрасывают или сжигают военную форму в знак протеста против жестоких репрессий на улицах белорусских городов.
На этом же канале опубликовано видео, на котором мужчина, представившийся участковым милиционером Иваном Колосом, признает Светлану Тихановскую президентом Беларуси и обращается к коллегам с призывом прекратить кровопролитие, вернув власть народу.
++02.00++
МВД Беларуси на своем Telegram-канале сообщило о задержании в Минске ОМОНом изготовителей "коктейля Молотова". По данным ведомства, задержаны двое минчан, наполнявших бутылки зажигательной смесью. При осмотре у молодых людей 18 и 19 лет обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные находятся во Фрунзенском РУВД Минска, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков.
++01.35++
О сильном шуме на территории колонии №2 в Бобруйске со ссылкой на читателей сообщает издание "Наша нива", не исключающая, что там, возможно, происходят массовые беспорядки. Из колонии, по данным, переданным в редакцию, слышны крики, в том числе "Уходи!", лай собак, лязг металла. К колонии подъезжают милицейские машины. По информации издания, в колонии могут отбывать наказание несколько тысяч человек. Проверить эту информацию пока невозможно, МВД ее не комментирует.
++01.00++
В Мозыре по улицам колоннами ездят автомобили, перед ними идут люди, город "с 22.00 весь гудит", сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". На опубликованном видео можно различить множество медленно передвигающихся автомобилей, раздаются гудки, слышно, как люди скандируют "Жыве Беларусь!". Силовики людей не трогают.
++00.45++
У правозащитницы Татьяны Ревяко был обыск, сообщается на сайте телеканала Belsat со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого. Ранее у нее дома ночевали украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Их задержали 12 августа. Обыск вели сотрудники Следственного комитета, которые интересовались личными вещами украинцев. Ноутбук и паспорт одного из украинцев, а также ноутбук Татьяны были конфискованы. Сама Татьяна на свободе.
++00.20++
В Минске и других городах протестующие вечером 12 августа вновь вышли на улицы. Акции носят мирный характер, у многих в руках цветы. Силовики продолжают задерживать людей. В некоторых районах столицы Беларуси полицейские применяют светошумовые гранаты. Во дворах Минска стоит гул: люди с балконов и из окон многоэтажек скандируют "Жыве Беларусь!" и другие лозунги и призывы.
++00.00++
В Москве полиция оттеснила участников несанкционированной акции возле посольства Беларуси в Москве на улице Маросейка и оцепила часть тротуара. Как сообщает "Интерфакс", полицейские выставили оцепление на месте сбора участников акции, выступающих против итогов президентских выборов в республике, возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских. Всего в третьей по счету акции солидарности участвовали около 400 человек.
Сотрудники полиции также вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала сотрудников ГБУ "Жилищник", вместе с которыми убрали цветы, плакаты и свечи. Ранее, во время шествия от посольства, у метро "Китай-город" были задержаны минимум пять человек. Об этом сами задержанные сообщили на горячую линию "ОВД-Инфо".
Хроника протеста в Беларуси 12 августа
Смотрите также:
Известные российские актрисы, режиссеры и журналисты, принявшие участие в проекте "Солидарные чтения", объяснили DW, почему следят за выборами президента Беларуси и поддерживают протестующих там граждан.
Бывшие активисты украинского Майдана поддерживают протестующих в Беларуси, не признающих итоги президентских выборов. На акции у посольства они рассказали DW, чего желают белорусам.
В ходе вспыхвнуших после президентских выборов в Беларуси акций протеста уже задержано неколько тысяч человек. О судьбе многих из них ничего не известно. Людей ищут в тюрьмах и СИЗО по всей стране.