Протестующие в Тбилиси остаются на баррикаде

Утром в субботу, 30 ноября, протестующие в Тбилиси остаются на проспекте Шота Руставели и укрепляют баррикаду, сообщают грузинские журналисты. Демонстранты жгут костры и периодически скандируют: "Сакартвело!" Некоторые их них машут флагами Грузии и Евросоюза, передает корреспондент британской медиакомпании BBC.

"Полиция выжидает. Баррикаду продолжают усиливать. Она горит, и за ней уже можно прятаться от водомета. Толпа радеет, но людей настроенных серьезно еще очень и очень много", - написал в свою очередь журналист Владимир Роменский.

Накануне вечером в столице Грузии возобновились массовые акции протеста оппозиции, в которых участвуют десятки тысяч человек. Поначалу основная масса протестующих скандировала лозунги у здания парламента, перекрыв центральный проспект имени Шоты Руставели, но затем ситуация обострилась. Митингующие стали бросать в полицейских петарды и бутылки с краской, стучать подручными предметами в ворота здания парламента и пытаться выломать боковые ворота.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что этот митинг "вышел за рамки закона", так как протестующие повредили инфраструктуру и устраивают пожары. Повреждены входные ворота парламента, говорится в сообщении МВД.

В ответ на действия участников протеста полиция применила водометы и перцовый газ, начались задержания. Протестующих оттеснили от здания парламента, однако часть из них остаются на проспекте Руставели. Они пытаются возводить баррикады из скамеек и мусорных баков. Среди демонстрантов и силовиков есть пострадавшие.

Зурабишвили: Протесты носят мирный характер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступившая на стороне оппозиционеров, назвала эту акцию "движением сопротивления". "Движение сопротивления началось… Я с ним солидарна", - цитирует Зурабишвили агентство AFP. "Мы останемся едиными до тех пор, пока Грузия не достигнет своих целей: возвращения на европейский путь и достижения новых выборов", - указала президент Грузии.

Зурабишвили также обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, призвав их не применять силу к участникам протестов, заявив, что их акция носит мирный характер. "Во всех отношениях видно, что никто не готов мириться с обрусевшей Грузией, Грузией, у которой отняли конституцию, Грузией, находящейся в руках нелегитимного правительства и парламента", - заявила глава грузинского государстван.

Протесты начались после заявления премьер-министра Грузии

Стихийные протестные акции начались накануне в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На этот период страна полностью отказывается от любых бюджетных грантов и кредитов Евросоюза на следующие четыре года. Это заявление Кобахидзе сделал спустя несколько часов после принятия Европарламентом резолюции, которая не признает прошедших парламентских выборов в Грузии из-за масштабных нарушений и требует в течение года провести новые выборы.