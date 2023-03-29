Прокурор просит пожизненное для напавшего на школу в Казани

Обвинение запросило пожизненное заключение с отбыванием первых пяти лет в тюрьме для устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева. Весь остальной срок он должен отбывать в колонии особого режима.

Прокуратура Татарстана просит суд приговорить Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в одной из казанских гимназий в мае 2021 года, при которой погибли 9 человек, к пожизненному заключению. Об этом Генпрокуратура РФ сообщила в среду, 29 марта.

В сообщении ведомства указывается, что в ходе прений сторон в Верховном суде Республики Татарстан прокурор региона Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима.

11 мая 2021 года вооруженный легально приобретенным многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством студент колледжа Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился, и начал беспорядочную стрельбу. В результате нападения погибли девять человек (в том числе семь детей), большинство их них - восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

У стрелка было диагностировано заболевание мозга. Он полностью признал вину, извинился перед родственниками погибших и раскаялся. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый был признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В декабре 2021 года Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства; а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

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