 Стрельба в казанской школе: Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2021

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Россия

Стрельба в казанской школе: Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение

Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

На месте трагедии в Казани

На месте трагедии в Казани

Ильназу Галявиеву, устроившему в мае 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в пятницу, 10 декабря.

Галявиев обвиняется в убийстве и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, заявила представитель СК. Она отметила, что в соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По данным ведомства, Галявиев признал вину в полном объеме и раскаялся. "Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении", - утверждают следователи.

Утром 11 мая 2021 года вооруженный легально приобретенным многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством студент колледжа Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился, и начал беспорядочную стрельбу. В результате нападения погибли девять человек (в том числе семь детей), большинство их них - восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Галявиеву грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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    Стрельба в гимназии № 175

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    В результате стрельбы в гимназии погибли 9 человек, ученики восьмого класса, а также учительница. Пострадали не менее 20 человек. 8 учеников школы в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести, среди них - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет, а также женщина 50 лет и мужчина 62 лет, возраст еще одного пострадавшего уточняется.

  • Полиция у здания гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Что известно о нападавшем

    Стрельбу в гимназии открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции. Задержанный обучался в колледже при Татарском институте содействия бизнесу, но был отчислен в апреле из-за академической задолженности. Он не состоял в группах экстремистского характера и не привлекался к ответственности. Мотивом для нападения на гимназию могли стать "месть и ненависть".

  • Росгвардия у здания гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Откуда у нападавшего оружие?

    Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, задержанный владел оружием на законных основаниях. Напавший на гимназию 19-летний юноша получил охотничий билет 16 февраля и через два месяца купил и зарегистрировал гладкоствольное ружье турецкого производства Hatsan escort.

  • Эвакуация раненых во время нападения на гимназию

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Кто охранял гимназию

    Гимназию раньше охраняло частное охранное предприятие, но во время пандемии коронавируса родители школьников отказались от услуг охранников. Как сообщают СМИ, первой преградила путь стрелку вахтерша. Она успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию. По информации СМИ, вахтерша ранена.

  • У входа в здание гимназии

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Безопасность в учебных заведениях

    Прокуратура Татарстана начала проверку по факту нападения на гимназию. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях ЧП. Минпросвещения РФ рекомендовало всем дошкольным и учебным заведениям РФ усилить меры безопасности. В письме с рекомендациями, направленном в регионы РФ, содержатся правила для обеспечения сохранения жизни, здоровья учащихся и сотрудников организаций.

  • Рустам Минниханов

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    Было ли нападение терактом?

    В Казани прошло экстренное заседание антитеррористической комиссии Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова. Семьи погибших при трагедии получат по 1 млн рублей, выплаты пострадавшим составят 400 тысяч при ранениях тяжелой и средней тяжести и 200 тысяч - легкой степени. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

  • Родители у входа в гимназию

    Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

    В Татарстане траур

    Родным и близким погибших продолжают выражать соболезнования. Жители Москвы и Санкт-Петербурга и других городов РФ организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана, куда люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 19:55

Стрельба в школе в Казани: что известно о трагедии. DW Новости (10.05.2021)

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