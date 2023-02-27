Прокуратура требует 19 лет колонии для Светланы Тихановской

По данным правозащитников, экс-кандидат в президенты Беларуси проходит обвиняемой по десяти уголовным делам. В том числе, о приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти.

Прокуратура Беларуси потребовала заочно приговоритьэкс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую к 19 годам колонии общего режима, экс-дипломата Павла Латушко - к 19 годам колонии усиленного режима. Кроме того, обвинение считает необходимым наложить на Тихановскую штраф в размере 37 тыс. белорусских рублей, а Латушко запретить занимать должности в течение 5 лет. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил в своем Telegram-канале белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, Тихановская проходит обвиняемой по десяти уголовным делам. В том числе, о приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, создании "экстремистских формирований" и руководство ими. Латушко обвиняют по семи уголовным делам.

Суд по делу против политиков, в котором, кроме Тихановской и Латушко, обвиняемыми проходят Ольга Ковалькова, Сергей Дилевский и Мария Мороз проходит в режиме "специального производства". Его детали неизвестны. Закон, вводящий в Беларуси институт специального производства, позволяющий проводить суды заочно, правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал в июле 2022 года.

Репрессии в Беларуси после президентских выборов 2022 года

По данным правозащитного центра "Весна", с начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране возбуждено более 5500 уголовных дел, связанных с протестами против результатов кампании. Эти дела, по сведениям Следственного комитета, возбуждены по фактам "проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей, клеветой и оскорблениями представителей власти".

Правозащитники собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании, и после нее. По состоянию на 15 февраля 2023 года собрано 3 960 фамилий таких людей из разных городов Беларуси. 1 433 человека из этого списка признаны "политическими заключенными".

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