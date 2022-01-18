 В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2022

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Европа

В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича

Прокуратура Португалии не объяснила причин начала расследования из-за предоставления гражданства Роману Абрамовичу. Это уже вторая проверка по этому вопросу.

Роман Абрамович (фото из архива)

Роман Абрамович (фото из архива)

Прокуратура Португалии начала расследование в связи с предоставлением гражданства этой страны российскому олигарху и владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в надзорном ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Сотрудник не уточнил, что именно послужило поводом для запуска процедуры. Неделей ранее о внутреннем расследовании по этому вопросу уведомил португальский Институт регистрации и нотариата (IRN), предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов.

Критика в адрес российского миллиардера

Представитель Абрамовича комментариев в этой связи пока не дал. Комментируя проверку IRN, в команде олигарха говорили, что "приветствуют любую проверку, поскольку она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Расследования в Португалии стартовали на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые высказывали мнение, что португальский "Закон о возвращении" должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.

"Все указывает на то, что под покровом преследовавшего благие цели закона скрывается паспортная мафия", - написал, в частности, в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения международной неправительственной организации Transparency International.

Минюст Португалии объяснил первую проверку

Министерство юстиции Португалии в свою очередь подчеркивало, что запущенная проверка - стандартная процедура. "Это - обычный процесс, имеющий место всякий раз, когда определенная ситуация или информация указывают на возможные нарушения в проведенной процедуре", - говорилось в заявлении, полученном Reuters.

Как отмечал ранее представитель управляющей активами миллиардера компании Millhouse, Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство - Ред.) получить португальское гражданство".

"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек

По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, около 54 тысяч еще ждут решения властей. Представитель компании Millhouse утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро).

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