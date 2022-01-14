 В Португалии начато расследование в связи с предоставлением гражданства Абрамовичу | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2022

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Европа

В Португалии начато расследование в связи с предоставлением гражданства Абрамовичу

Португальский Институт регистрации и нотариата начал внутреннее расследование в связи с предоставлением гражданства Абрамовичу в рамках "Закона о возвращении".

Российский олигарх и владелец лондонского футбольного клуба Челси Роман Абрамович

Роман Абрамович

Португальский Институт регистрации и нотариата (IRN) начал внутреннее расследование в связи с предоставлением гражданства этой страны российскому олигарху и владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом в четверг, 13 января, сообщили представители правительства Португалии.

"Паспортная мафия"?

По закону IRN предоставляет услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов. Проверка проводится на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые говорят, что португальский "Закон о возвращении"должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.

"Все указывает на то, что под покровом преследовавшего благие цели закона скрывается паспортная мафия", - написал в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения международной неправительственной организации Transparency International.

Минюст Португалии: Речь - о стандартной процедуре

Министерство юстиции Португалии заявило, что запущенное расследование - стандартная процедура. "Это - обычный процесс, имеющий место всякий раз, когда определенная ситуация или информация указывают на возможные нарушения в проведенной процедуре", - говорилось в заявлении, полученном Reuters.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 миллиарда долларов.

Как отмечал ранее представитель управляющей активами миллиардера компании Millhouse, Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство) получить португальское гражданство".

"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тыс. человек

По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тыс. человек, около 54 тыс. еще ждут решения властей. В свою очередь, представитель компании Millhouse утверждает, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехали в Россию из Португалии.

В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тыс. евреев перешли в католичество, а от 40 тыс. до 100 тыс. были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.

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    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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