В прокуратуре Берлина 3200 дел, касающихся войны в Газе

За год после нападения ХАМАС на Израиль в ФРГ подскочило число преступлений на почве антисемитизма, впрочем не все они связаны с ближневосточным конфликтом. Глава МВД пригрозила жесткими мерами в борьбе с антисемитизмом.

В течение года, прошедшего после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль в прокуратуру Берлина поступило почти 3200 дел, так или иначе имеющих отношение к войне в секторе Газа. В 1070 случаях речь идет об уголовных преступлениях, которые были совершены во время демонстраций, посвященных ближневосточному конфликту, приводит агентство dpa в субботу, 5 октября, данные прокуратуры. По словам представителя ведомства, по состоянию на 10 сентября в берлинской полиции находилось еще 5300 дел, многие из которых, вероятно, попадут в прокуратуру.

Подозреваемые в рамках более чем половины дел (1642), уже рассматриваемых прокуратурой, известны по имени. В некоторых случаях дела объединяются (403 дела) - когда в них фигурируют одни и те же подозреваемые. Зачастую речь идет о нанесении ущерба имуществу антисемитскими граффити, разжигании розни с использованием запрещенных лозунгов или потворстве уголовным преступлениям. Однако также зафиксированы правонарушения в виде сопротивления сотрудникам полиции или актов насилия.

По данным федерального министерства внутренних дел, с начала 2024 года по начало октября по всей Германии было зарегистрировано более 3200 преступлений на почве антисемитизма (вдвое больше, чем за тот же период прошлого года), впрочем, не все они имели отношение к ближневосточному конфликту.

Глава МВД обещает жесткие меры в борьбе с антисемитизмом

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) предупредила, что в случае антисемитских выступлений в годовщину резни 7 октября 2023 года будут приняты жесткие меры. В интервью газете Tagesspiegel она признала, что мирный протест является частью демократии, но подчеркнула, что если "нам снова придется столкнуться с отвратительной ненавистью к евреям, призывами к уничтожению Израиля, исламистской террористической пропагандой или нападениями на службы экстренной помощи, то полиция должна вмешаться быстро и жестко".

Митинги и демонстрации, приуроченные к годовщине нападения террористов ХАМАС на Израиль, начнутся еще до 7 октября; многочисленные мероприятия пройдут на выходных днях в Берлине и других городах Германии. Федеральное ведомство по защите конституции предупредило, что ожидается рост антиизраильских и антисемитских акций.

Посол Израиля призывает более последовательно карать акты антисемитизма

Между тем посол Израиля в Германии Рон Просор призвал к более последовательному применению уголовного кодекса против антисемитизма и ненависти по отношению к Израилю. Необходимо предотвратить, "чтобы евреи боялись жить в Германии спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны", заявил израильский дипломат в интервью информационному агентству AFP.

"Политики должны ясно дать понять, что ненависть к евреям и такие лозунги, как "Свободу Палестине от реки до моря" караются законом", - потребовал Просор. Приведенный им лозунг, который часто звучит на пропалестинских демонстрациях в Германии, фактически отрицает право Израиля на существование.

По его словам, под видом критики Израиля в немецких университетах и в культурной среде "годами предпринимались попытки демонизировать и делегитимизировать Израиль". "Мы не можем себе этого позволить", - заявил Просор, указав на резкий рост числа преступлений на почве антисемитизма в Германии.

Нападение ХАМАС на Израиль и эскалация на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев.

С 7 октября 2023 года по всему миру, в том числе в Германии, регулярно проходят демонстрации в поддержку палестинцев, стремящихся к образованию собственного государства на Ближнем Востоке. Нередко участники этих акций выкрикиваю антисемитские лозунги и проявляют насилие, в том числе по отношению к сотрудникам полиции.