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Профсоюз Ufo объявил о забастовке бортпроводников Lufthansa

Евгений Жуков
9 марта 2024 г.

Едва лишь закончилась забастовка наземного персонала Lufthansa, как была объявлена стачка бортпроводников. Она будет проводиться 12 марта во Франкфурте и 13 марта - в Мюнхене.

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В Мюнхенском аэропорту
Забастовка бортпроводников будет проводиться на рейсах из Франкфурта-на-Майне и из МюнхенаФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Немецкий профсоюз Ufo призвал около 19 тысяч бортпроводников авиакомпании Lufthansa и ее региональной "дочки" Lufthansa Cityline принять участие в новой забастовке. Она будет проводиться с 4.00 до 23.00 во вторник, 12 марта, на рейсах из Франкфурта-на-Майне и в это же время в среду, 13 марта, - из Мюнхена, объявил профсоюз бортпроводников вечером в субботу, 9 марта.

Несколькими днями ранее в поддержку проведения протестной акции проголосовали более 96 процентов стюардов и стюардесс Lufthansa и Lufthansa Cityline.

Требования профсоюза

Профсоюз добивается для 18 тысяч бортпроводников Lufthansa и почти одной тысячи сотрудников Cityline повышения зарплаты в рамках тарифного соглашения сроком на 18 месяцев. Профсоюз также требует увеличения размеров надбавок и выплаты единовременной компенсации за инфляцию в размере трех тысяч евро.

О новой стачке было объявлено в тот же день, когда после двухдневной предупредительной забастовки вышел на работу наземный персонал Lufthansa. В результате нее в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, были отменены около тысячи рейсов.

Однако, несмотря на завершение акции протеста, в субботу на табло вылетов в аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене все еще высвечивалась информация об отмене и задержке рейсов, передает агентство dpa. Представитель Lufthansa сообщил, что такая ситуация вызвана последствиями забастовки, работа будет постепенно возобновляться в течение дня.

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