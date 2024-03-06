Бортпроводники Lufthansa проголосовали за забастовку

За проведение протестной акции высказались более 96 процентов бортпроводников Lufthansa и Lufthansa Cityline. Дата и сценарий предстоящей забастовки пока не объявлены.

Пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa ожидает забастовка еще одной категории персонала. Незадолго до начала пятой волны предупредительных забастовок профсоюза Ver.di, в поддержку проведения протестной акции в среду, 6 марта, высказалось более 96 процентов бортпроводников Lufthansa и ее региональной дочерней компании Lufthansa Cityline.

Сроки и сценарии предстоящей забастовки будут объявлены позднее. Глава профсоюза бортпроводников Ufo Йоахим Васкес Бюргер (Joachim Vazquez Bürger) подчеркнул решительный настрой персонала, но отметил, что забастовка отнюдь не является неизбежной. "Мы по-прежнему открыты для разумных предложений и справедливых решений со стороны работодателя, которые могут в последнюю минуту предотвратить забастовки", - сказал он.

Требования профсоюза

Профсоюз добивается для 18 тысяч бортпроводников Lufthansa и почти одной тысячи сотрудников Cityline повышения зарплаты в рамках тарифного соглашения сроком на 18 месяцев. Профсоюз также требует увеличения размеров надбавок и выплаты единовременной компенсации за инфляцию в размере трех тысяч евро.

Между тем профсоюз Ver.di, независимо от голосования в Ufo, призвал работников Lufthansa в сфере техобслуживания, логистики и обучения начать 6 марта с 20 часов по местному времени предупредительную забастовку. Другие работники наземного персонала должны присоединиться к протестной акции в 4 часа утра 7 марта. Забастовка завершится 9 марта в 7:10 утра.

Параллельно 7 марта в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне будут бастовать работники сферы безопасности. Это исключит возможность посадки пассажиров на самолеты.

Смотрите также: