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Забастовка Lufthansa в Германии: отменены сотни рейсов

Виталий Кропман
20 февраля 2024 г.

Вторая волна предупредительных забастовок наземного персонала авиакомпании Lufthansa может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Переговоры о повышении зарплат продолжатся 21 февраля.

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Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне
Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Начавшаяся во вторник, 20 февраля, очередная предупредительная забастовка работников авиакомпании Lufthansa, как ожидается, приведет к отмене сотен рейсов и может затронуть до 100 тысяч пассажиров. Уже накануне авиаперевозчик был вынужден отменить в своем основном хабе во Франкфурте-на-Майне более 50 рейсов, передает агентство dpa. Были выполнены лишь некоторые межконтинентальные полеты.

Из-за стачки авиакомпания сможет совершить 20 февраля предположительно от 10 до 20 процентов рейсов из запланированной суточной программы, включающей около 1000 вылетов. Объединенный профсоюз работников сферы общественного обслуживания Ver.di призвал присоединиться к акции протеста наземный персонал аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта.Последствия забастовки распространятся и на аэропорты, которые официально в ней не участвуют: так, в Ганновере и Бремене отменены все рейсы Lufthansa во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен и обратно. Официально забастовка продлится до 7.10 среды, 21 февраля.

Переговоры будут продолжены 21 февраля

Как заявили в Ver.di, причиной второй за последние две недели предупредительной забастовки стали коллективные переговоры о заработной плате примерно для 25 тысяч сотрудников компании, работающих на земле. Профсоюз требует повысить зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5 процентов (но не менее чем на 500 евро в месяц). Кроме того, Ver.di добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман (Michael Niggemann) заявил, что очередная стачка вновь непропорционально повлияет как на пассажиров, так и на сотрудников. По его словам, это особенно огорчительно, поскольку следующий раунд переговоров состоится уже 21 февраля, и Lufthansa представила новое предложение.

В Ver.di в свою очередь назвали вторую волну предупредительных забастовок необходимой, поскольку Lufthansa не предприняла никаких попыток улучшить свое предложение в ходе предыдущих переговоров.

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