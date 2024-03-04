В ФРГ машинисты и работники Lufthansa объявили о забастовках

Глава профсоюза GDL заявил, что о следующих забастовках профсоюз не будет предупреждать заранее. На этой же неделе пройдет забастовка сотрудников Lufthansa, которая затронет около 200 тысяч пассажиров.

Профсоюз немецких машинистов GDL намерен провести забастовку грузового транспорта с 18.00 6 марта и пассажирского транспорта - с 02.00 7 марта. Новая стачка продлится 35 часов, заявил глава профсоюза Клаус Везельски (Claus Weselsky) после очередного провала переговоров с Deutsche Bahn в понедельник, 4 марта. Везельски предупредил о дальнейших "стихийных" забастовках, а также о том, что профсоюз больше не будет предупреждать о них за 48 часов.

Переговоры между GDL и Deutsche Bahn должны были идти до воскресенья, 10 марта. Однако, по словам представителей железнодорожной компании, профсоюз преждевременно прервал их.Главным требованием GDL остается сокращение рабочей недели до 35 часов с сохранением заработной платы.

Очередная стачка в Lufthansa затронет 200 000 пассажиров

В четверг и пятницу, 7 и 8 марта, также состоится предупредительная забастовка наземного персонала Lufthansa, к которой призвал профсоюз Ver.di, сообщает агентство dpa. В эти дни будет отменено как можно больше авиарейсов, чтобы усилить давление на руководство авиакомпании. По данным Lufthansa, новая стачка затронет около 200 000 пассажиров.

С начала года состоялись уже три забастовки работников сферы общественного обслуживания Lufthansa. В результате стачки 1 февраля, затронувшей 11 немецких аэропортов, были отменены более тысячи авиарейсов.

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