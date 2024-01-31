В ФРГ отменят 1100 рейсов из-за забастовки в 11 аэропортах

Профсоюз Ver.di добивается повышения зарплаты для персонала аэропортов, отвечающего за контроль пассажиров и багажа. От однодневной забастовки пострадают не менее 200 тысяч пассажиров.

В Германии в четверг, 1 февраля, будет отменено не менее 1100 авиарейсов, из-за чего пострадают около 200 тысяч пассажиров, сообщило объединение немецких аэропортов ADV. Причиной тому является однодневная предупредительная забастовка персонала, обеспечивающего безопасность в аэропортах, которую организует профсоюз Ver.di.

Забастовка пройдет в 11 воздушных гаванях страны: Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Штутгарте, Бремене, Ганновере, Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. Аэропорты Мюнхена и Нюрнберга забастовка не затронула, однако там будут отменены все рейсы в выше названные города.

Авиакомпания Lufthansa объявила, что планирует отправить большую часть запланированных на четверг рейсов, в первую очередь большинство дальних полетов из охваченного забастовкой аэропорта во Франкфурте. При этом компания предложила пассажирам бесплатный обмен билетов на другую дату до 8 февраля. Пассажиры с билетами на внутригерманские рейсы могут бесплатно обменять их на билеты на поезда независимо от того, состоится вылет или он будет отменен.

Бастующие требуют повышения зарплаты и доплат за сверхурочные

В забастовке участвуют 25 тысяч сотрудников аэропортов, осуществляющих контроль пассажиров, багажа и персонала. Профсоюз Ver.di находится в конфликте с федеральным объединением предприятий воздушной безопасности и охраны BDLS, добиваясь для бастующих повышения зарплаты на 2,80 евро в час, повышения должностных надбавок и доплат за сверхурочные, работу ночью, в выходные и праздничные дни. Ранее профсоюз назвал "совершенно неприемлемым" предложение работодателей. По данным BDLS, выполнение требований профсоюза привело бы только в нынешнем году к суммарному увеличению расходов предприятий на 250 миллионов евро. Переговоры между работодателями и Ver.di продолжатся 6 февраля.

Смотрите также: