В аэропортах Германии на 1 февраля намечена забастовка

Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Ver.di объявил на четверг, 1 февраля, проведение общенациональной предупредительной забастовки сотрудников служб авиационной безопасности в аэропортах. Об этом во вторник, 30 января, сообщила медиакомпания Hessische Rundfunk (HR), информацию о готовящейся забастовке подтвердили информационные агентства dpa и Reuters. Сообщается, что профсоюз Ver.di выступит с официальным заявлением позднее в течение дня.

По информации HR, профсоюз призвал не выходить работу с раннего утра 1 февраля и до полуночи около 25 тысяч сотрудников сектора авиационной безопасности, занятых на контроле пассажиров, багажа и персонала. Без них невозможно обеспечить работу зон безопасности в аэропортах, поэтому воздушное сообщение может быть в значительной степени парализовано.

Среди прочего, профсоюз требует повышения заработной платы для работников. Пока что в ходе трех раундов переговоров соглашение не было достигнуто. Дальнейшие переговоры запланированы на следующую неделю.

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