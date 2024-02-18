Стачка работников Lufthansa коснется 100 тысяч пассажиров

Профсоюз Verdi призвал наземный персонал Lufthansa к очередной предупредительной забастовке 20 февраля. По данным авиакомпании, она коснется более 100 тысяч пассажиров.

Очередная предупредительная забастовка персонала наземных служб Lufthansa, намеченная на вторник, 20 февраля, затронет, по данным авиакомпании, более 100 000 пассажиров. В настоящее время Lufthansa работает над специальным расписанием полетов, которое будет опубликовано в ближайшее время, сообщили представители крупнейшего немецкого авиаперевозчика в воскресенье, 18 февраля.

Забастовка в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта начнется в 4.00 утра во вторник и закончится в 7.10 утра следующего дня, объявил Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi, который и призвал наземный персонал к участию в акции протеста. В Verdi также предупредили, что из-за стачки возможны многочисленные отмены и задержки рейсов.

Директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман (Michael Niggemann) заявил, что очередная предупредительная забастовка вновь непропорционально повлияет как на пассажиров, так и на сотрудников. По его словам, это особенно огорчительно, поскольку следующий раунд переговоров состоится уже в среду, и Lufthansa представила новое предложение.

Это уже не первая забастовка в немецких аэропортах с начала года. В последний раз наземный персонал Lufthansa бастовал 7 февраля.

Verdi требует повысить на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц) зарплаты 25 000 работникам аэропортов, осуществляющим контроль пассажиров, багажа и персонала. Кроме того, профсоюз добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

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