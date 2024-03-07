В Германии бастуют машинисты поездов и персонал аэропортов

Профсоюз, требующий сокращения рабочих часов, пригрозил "стихийными" забастовками в будущем без предупреждений о них за 48 часов. Бастует также наземный пресонал авиакомпании Lufthansa в аэропортах.

В Германии в четверг, 7 марта, профсоюз немецких машинистов GDL начал очередную забастовку пассажирского железнодорожного транспорта, которая продлится 35 часов.

Стачка официально началась в два часа ночи и затронет большую часть междугородных и региональных железнодорожных перевозок в Германии. В течение двух дней будут ходить лишь около пятой части всех поездов. Аналогичная забастовка на грузовом транспорте началась в среду вечером. Стачка продлится до 5 утра пятницы на грузовом транспорте и до 13 часов того же дня на пассажирском транспорте.

Профсоюз угрожает стихийными забастовками

Как заявил ранее глава профсоюза Клаус Везельски (Claus Weselsky), забастовка стала ответом на безуспешные переговоры с Deutsche Bahn (DB) в начале недели, которые должны были продлиться до воскресенья,10 марта. По словам представителей железнодорожной компании, профсоюз преждевременно прервал их. Главным требованием GDL остается сокращение рабочей недели до 35 часов с сохранением заработной платы.

Везельски также предупредил о дальнейших "стихийных" забастовках и о том, что профсоюз больше не будет предупреждать о них за 48 часов, чтобы DB не успело выпускать аварийное расписание. "Это означает, что железная дорога больше не является надежным транспортным средством передвижение", - пригрозил глава профсоюза.

Очередная стачка в Lufthansa затронет 200 000 пассажиров

В четверг и пятницу, 7 и 8 марта, также состоится предупредительная забастовка наземного персонала Lufthansa, к которой призвал профсоюз Ver.di, сообщает агентство dpa. В эти дни будет отменено как можно больше авиарейсов, чтобы усилить давление на руководство авиакомпании. По данным Lufthansa, новая стачка затронет около 200 000 пассажиров.

Кроме того, профсоюз Ver.di призвал к однодневной забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов Гамбурга, Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа.

С начала года состоялись уже три забастовки работников сферы общественного обслуживания Lufthansa. В результате стачки 1 февраля, затронувшей 11 немецких аэропортов, были отменены более тысячи авиарейсов.

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