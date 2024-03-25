Профессором года в Германии стал диджей

В понедельник, 25 марта, в Берлине пройдет вручение премии "Профессор года" ("Hochschullehrer des Jahres" ). В рамках торжественного вечера "Гала немецкой науки" эту престижную награду получит Бертольт Майер (Bertolt Meyer), профессор Хемницкого технического университета (TU Chemnitz). Размер премии в денежном эквиваленте составляет 10 тысяч евро.

Новость о награждении премией "Профессор года" застала его врасплох

Новость о премии была опубликована в декабре 2023 года. Для самого лауреата, как признается Бертольт Майер в интервью DW, "это стало полной неожиданностью". Он был потрясен. "Я даже не знал о том, что был номинирован, поэтому поначалу принял это за розыгрыш", - говорит преподаватель немецкого университета.

Однако на деле оказалось, что это не шутка. Как подчеркивает сам профессор, премия имеет для него огромное значение и, прежде всего, ее содержательная часть. "Эта награда за мою исследовательскую деятельность по теме разнообразия в обществе. Как мы относимся к различиям? Этот вопрос в нашем поляризованном мире сегодня очень важен. Наука может внести большой вклад в горячие дискуссии. Это первый аспект, - говорит Бертольт Майер. - Второй - более личный. Я долгое время не был уверен, какой эффект оказывает моя деятельность в медийном пространстве на научную. Это не очень вписывается в мое собственное представление об ученом. Я всегда представлял себе, что исследователь должен иметь глубокую специализацию и заниматься только своим предметом".

Днем - профессор, ночью - диджей

Дело в том, что немецкий профессор ведет передачи на телеканале ARTE и подкаст на радиостанции Deutschlandfunk. И этот вид деятельности был также отмечен в обосновании жюри.

Корреспондентка DW поинтересовалась у профессора, а как же обстоят дела с его увлечением музыкой, не мешает ли это его имиджу? Бертольт Майер от души рассмеялся: "Это мое страстное увлечение, и это хобби у меня очень давно. До сих пор мне удавалось совмещать увлечение музыкой и научную деятельность. Диджеем я работаю один раз в шесть - восемь недель. Музыка позволяет мне добиться душевного равновесия. Работа ученого связана с большим стрессом, нагрузками и иногда - с разочарованиями".

Кроме того, как подчеркивает профессор Майер, лекции, семинары, курсовые и диссертации - днем, а техно-клубы - ночью. "Я преподаю и занимаюсь наукой в Хемнице, а диджей я - в Берлине. Мне удается не так часто пересекаться со своими студентами в ночных клубах. В январе, правда, студенческий совет нашего университета попросил меня быть диджеем на вечеринке вуза. Я согласился только потому, что меня студенты попросили. В целом я считаю, что хорошо, когда сохраняется дистанция между преподавателями и учащимися".

Бионический протез в жизни ученого

В своей научной деятельности немецкий профессор исследует не дистанцию, а наоборот - сближение. Только не людей с людьми, а техники и человека. Новые технологии - бионика, Brain-Computer-Interface и так далее - всегда связаны со страхами, которые оправданы, уверен профессор. "Каждая новая технология несет в себе шансы и риски, все зависит от того, в каких целях мы ее используем", - подчеркивает лауреат премии "Профессор года".

Если рассматривать киноиндустрию и поп-культуру, то перед глазами скорее возникают антиутопии, когда речь заходит о робототехнике, бионике, искусственном интеллекте. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья слияние техники и человека несет для себя огромные возможности. По словам профессора, 15 процентов человечества имеет серьезные ограничения по здоровью, приобретенные в течение жизни - в результате процесса старения, несчастного случая и болезней.

Бертольт Майер родился без левого предплечья. Он носит бионический протез Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Технологии могут открыть для них новые возможности. И Бертольт Майер убедился в этом на собственном примере. Он появился на свет без левого предплечья. Бионический протез сегодня позволяет ему забыть о том, что он родился с ограниченными возможностями здоровья.

Чего боится ученый, который верит в технический прогресс? "Боюсь, что эти технологии попадут в большие концерны, которые будут пытаться как можно больше на них зарабатывать. Это делается не всегда в интересах человечества. И я опасаюсь авторитарных режимов, которые попирают права человека. Проблема все-таки не в самой технологии, а в целях, для которых человек ее использует", - резюмирует Майер.

Поэтому немецкий профессор понимает тех, кто скептически смотрит, например, на развитие искусственного интеллекта, но верит в пользу этой технологии. А вот в том, что касается социальных сетей, он категоричен: "Чрезмерное потребление социальных сетей - прежде всего Instagram и Tiktok - вредит здоровью, есть совершенно однозначные исследования. Если молодые люди проводят много времени в социальных сетях, это плохо сказывается на их психическом здоровье".

Среди лауреатов премии - самый известный вирусолог Германии

Немецкое объединение вузов - профессиональная ассоциация преподавателей и ученых, работающих в вузах ФРГ (Der Deutsche Hochschulverband (DHV), - ежегодно с 2006 года присуждает премию "Профессора года" при поддержке издательского дома ZEIT-Verlag Gerd Bucerius GmbH & Co.KG.

В 2021 году награда впервые досталась двум ученым-вирусологам, одним из лауреатов стал самый известный вирусолог в Германии Кристиан Дростен (Christian Drosten).

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