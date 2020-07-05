Немецкий изобретатель построил инвалидную коляску-внедорожник (фото)

Скорость этой специальной коляски не превышает шести километров в час. Она предназначена для прогулок в горах, но существует пока в единственном экземпляре.
Визентталь • Эта гусеничная коляска предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения и пожилых людей - точнее, чтобы они могли совершать прогулки по маршрутам, не предназначенным для езды на обычных инвалидных креслах, например, по горным, лесным или другим дорожкам с подъемами и неровностями. Существует она пока в единственном экземпляре, но, как сообщает агентство dpa, автор идеи, разработчик и создатель этого особенного внедорожника - 55-летний специалист в области авионики из баварского региона Верхняя Франкония Мартин Эбнер (Martin Ebner) готов рассмотреть предложения о серийном выпуске своего изобретения.
Идея родилась во время разговора с бургомистром одного здешнего воздушного курорта, который рассказал Мартину Эбнеру о том, что группа постоянных гостей, отдыхавших здесь вместе много-много лет, больше сюда не приедет, так как в преклонном возрасте эти друзья уже не могут как прежде совершать походы пешком по окрестностям.
Официальных безбарьерных пеших и колясочных прогулочных маршрутов в горных районах Германии очень мало, так как к ним предъявляются строгие требования. В частности, ширина дорожки на всем протяжении маршрута должна составлять не менее 180 сантиметров, каждые 500 метров должны иметься скамейка или какая-то другая возможность для того, чтобы присесть и отдохнуть - для тех, кто может передвигаться самостоятельно, но уже не может проходить без отдыха большие расстояния. Специальные гусеничные коляски, которые можно было бы взять напрокат, например, в местных туристических ведомствах, могли бы существенно расширить и разнообразить эти возможности.
Около десяти лет назад Мартин Эбнер после инсульта сам на некоторое время оказался в очень непростой ситуации, поэтому хорошо понимает, что означают такие ограничения. Он полгода провел в своей мастерской и сейчас представил результаты. Максимальная скорость этой специальной коляски примерно равняется скорости пешехода - шесть километров в час, а управляется она, как видно на фотографиях, с помощью джойстика. Причем делать это может как человек в кресле, так и кто-то из сопровождающих. Сам же изобретатель, работая над проектом, думал в первую очередь о своей 80-летней маме.
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