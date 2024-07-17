Проект "Re:Russia": на выплаты военным за год ушло 1,5% ВВП

За последний год зарплаты воюющим вместе с суммами выплат за ранения, увечья и гибель могли составить от 2,75 до 3 трлн рублей, полагают журналисты.

Выплаты участвующим в войне с Украиной военнослужащим, а также раненым и родственникам убитых в ходе боевых действий за последние 12 месяцев - с июля 2023 по июнь 2024-го - должны были составить примерно от 2,75 до 3 трлн рублей. Такие подсчеты во вторник, 16 июля, публикует проект Re: Russia с указанием, что такая сумма соответствует 1,5% от ожидаемого ВВП России в 2024 году.

"Всего через войну уже прошло, по всей видимости, около миллиона российских граждан", - говорится в публикации. Взяв за основу данные о численности российской группировки в Украине, размер зарплат военных, оплату за службу по контракту и выплаты за ранения и увечья, журналисты приходят к таким выводам: "Только за последний год зарплаты воюющим вместе с суммами выплат за ранения, увечья и гибель могли составить от 2,75 до 3 трлн рублей в зависимости от оценки размера группировки. Это соответственно 1,4 - 1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году (191 трлн) и 7,5 - 8,2% всех расходов федерального бюджета на этот год (всего 36,7 трлн рублей)".

При этом ежемесячные выплаты военнослужащим (включая единовременные выплаты за заключение контракта), по подсчетам Re:Russia, составили 1,55 - 1,8 трлн рублей, а выплаты за ранения, увечья и гибель - примерно 1,2 трлн рублей.

Война как часть рынка труда

По наблюдению проекта, "за последние полтора-два года война стала важной частью российского рынка труда и совокупных доходов граждан". Анализируя данные о российских потерях в Украине, полученные из различных источников, журналисты приходят к выводу, что Россия потеряла на фронте "примерно 1,3% российской рабочей силы".