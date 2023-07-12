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"Проект" опубликовал расследование о Пригожине и его мятеже

Виталий Кропман
14 мин. назад

По словам источника из близкого окружения хозяина ЧВК "Вагнера", Пригожин объяснил произошедшее словом: "Психанул". Однако подготовительные мероприятия ставят под сомнение версию о спонтанном поступке.

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Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений ПригожинФото: Press service of "Concord"/REUTERS

Издание "Проект" опубликовало в среду, 12 июля, "криминальный и психологический портрет" хозяина ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.  "На протяжении десятилетий Пригожин, жестокий, не контролирующий себя уголовник, нарушал многие законы государства и морали, и ему за это ничего не было. И все благодаря личному участию Владимира Путина в его судьбе", - указывают авторы, опросившие в рамках проведенного исследования десяток знакомых и сотрудников "кремлевского повара".

Журналисты пытались проанализировать каким образом стал возможен мятеж, устроенный Пригожиным. Те, кто долгое время работал с "кремлевским поваром" полагают, что причиной его поведения в последнее время стали последствия болезни - он долгое время лечился от абдоминального рака и проходил серьезную терапию, утверждает издание. "Это человек с вырезанным желудком и кишками!" - так отреагировал один из сотрудников Пригожина на просьбу объяснить, почему тот мог пойти на такой радикальный шаг, как вооруженный мятеж. Собеседники "Проекта", в частности, рассказали, что склонны списывать произошедшее на его импульсивный характер. По словам источника из близкого окружения хозяина ЧВК "Вагнер", своим приближенным Пригожин объяснил произошедшее словом: "Психанул". Но с этой версией не все так однозначно, отмечают авторы исследования.

Просчитанная спонтанность

Формальным поводом стало заявление Минобороны от 10 июня о том, что бойцы "Вагнера" должны подписать контракты с российской армией. При этом конфликт Пригожига с Шойгу и российским военным ведомством начался задолго до войны в Украине. Он тянется "как минимум, с 2017 года". Пригожин, пишет "Проект", "не мог простить Шойгу и его генералам, что они забрали себе все лавры за повторный штурм сирийской Пальмиры в 2017 году, хотя в нем участвовала ЧВК "Вагнер" . После этого конфликты периодически повторялись  - говорили, что в 2021 году Пригожин даже ударил кого-то из генералов, которого Шойгу отправил к нему на переговоры".

"Проект" указывает, что мятеж вряд ли был спонтанным событием. Его "медийное сопровождение готовилось заранее. Пригожинское издание РИА ФАН почти за месяц зарегистрировало "зеркальные" версии сайта, а в день мятежа в Ростове будто случайно оказалась журналистка издания Алина Липп", - пишут авторы. Более того, утром 23 июня, "за полдня до начала мятежа, несколько топ-менеджеров структур Пригожина покинули Петербург". "Руководство фабрики всё знало и ждало обысков", - рассказал журналистам один из собеседников "Проекта".

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