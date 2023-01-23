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Аркадий Ротенберг (фото из архива, Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago images)Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago images
ПолитикаРоссия

"Проект": Окружение Путина обогащается за счет Росрезерва

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Доступ к торгам Росрезерва имеет узкий круг бизнесменов из влиятельных "кланов" вокруг Путина, пишет издание "Проект".

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Лица из окружения президента РФ Владимира Путина обогащаются за счет Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв). Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Проект" (Proekt Media), опубликованном в понедельник, 23 января.

По утверждению расследователей,прямой доступ к торгам Росрезерва имеет узкий круг бизнесменов из нескольких влиятельных "кланов", они делят между собой самые крупные лоты, согласовывают цену с руководством агентства и затем, нажившись на операциях, передают продукцию по цепочке "игрокам помельче".

Формально информация о том, какие товары и в каком количестве хранит Росрезерв, относится к гостайне.

Между тем вопросы к ведомству возникли на фоне массовых жалоб мобилизованных на войну с Украиной россиян на проблемы со снабжением, констатируют журналисты.

"Проект": Представители различных "кланов" работают в спайке

По данным "Проекта", семья Василия Шестакова, главы международной федерации самбо и бывшего спарринг-партнера Путина, "зарабатывает на поставке продуктов в Росрезерв", в частности - тушенки, и покупки у агентства угля.

Представители команды Аркадия Ротенберга торгуют с Росрезервом мясом, хлопком и солью, отмечает издание. По его данным, семья экс-генпрокурора Юрия Чайки связана с продажей топлива и металлов из Росрезерва, а близкие секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева - с поставками мясных и рыбных консервов.

При этом представители различных "кланов" не конкурируют за доступ к Росрезерву, а работают в спайке, отмечают журналисты. Они также утверждают, что "в каждом из рассмотренных эпизодов есть примеры ухода от налогов".

Сами фигуранты расследования пока его не прокомментировали.

Основателю "Проекта" вручена лейпцигская премия "За свободу СМИ"

В 2022 году основатель российского расследовательского издания "Проект" журналист Роман Баданин стал лауреатом престижной лейпцигской премии "За свободу и будущее СМИ". Ее денежный эквивалент равняется 10 тыс. евро.

В июле 2021 года Генпрокуратура РФ признала издание "Проект" "нежелательной организацией", а самого Баданина Минюст РФ внес в реестр "иноагентов". После этого журналист покинул Россию, он работал старшим научным сотрудником в рамках программы JSK Стэнфордского университета в США.

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Расследование издания "Проект"

www.proekt.media
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