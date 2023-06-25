Продвижение ВСУ близ Бахмута и иные события 487-го дня войны

В ВСУ заявили об успехах в контрнаступлении на востоке Украины. В России подсчитывают убытки от мятежа Пригожина, о местонахождении его самого ничего не известно.

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 25 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на воскресенье российские войска нанесли удар по Запорожской области, применив 6 зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам. Кроме того, за сутки россияне нанесли 25 авиационных ударов и совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, сообщается в вечерней оперативной сводке в Facebook. По этим данным, российские силы по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях, отмечается далее.

Продвижение ВСУ близ Бахмута

Между тем спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о значительном продвижении украинских подразделений на южном и северном флангах вокруг Бахмута. "На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - заявил он в эфире украинского телемарафона.

В воскресенье местные паблики сообщили о мощных взрывах в Луганске, а затем в Донецке. На опубликованных местными жителями фотографиях из Луганска виден поднимающийся столб дыма. По данным Telegram-канала "Типичный Донецк", в результате попадания по парковке возле бизнес-центра "Акула" погиб один человек. Назначенный российскими властями "глава" Донецка Алексей Кулемзин позднее подтвердил информацию об одном погибшем. По его словам, в результате обстрела Киевского района города имеются и раненые.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил распространенную ранее информацию о том, что в оккупированном Россией Бердянске убиты два подростка. "Двое ребят 2006 года рождения, Тигран Оганисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами. Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят", - написал омбудсмен в Telegram. По его словам, ранее подростков и их родных преследовали оккупанты, Тиграна Оганисяна похитили, допрашивали и пытали электрическим током. Накануне вечером оккупационные власти Запорожской области заявили, что в Бердянске были "блокированы и уничтожены двое боевиков".

Днепр в Херсоне вернулся в пределы русла

К 25 июня река Днепр после затопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, вернулась в Херсоне в пределы русла, сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По данным ведомства, уровень воды на отметке "Херсон" составляет 0,33 метра по Балтийской системе высот. Ведомство указывает, что суммарный спад воды со времени катастрофы составил 5,35 метра, а за последние сутки уровень снизился на 4 сантиметра.

Число погибших в результате совершенного накануне российского ракетного удара по Киеву увеличилось до пяти. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, под завалами многоэтажного жилого дома в Соломенском районе, в который попали обломки сбитой ракеты, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. По его словам, операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, спасатели все еще работают в поврежденном доме.

В России подсчитывают убытки от мятежа Пригожина

Тем временем в России подводят первые итоги и подсчитывают убытки, нанесенные в ходе произошедшего накануне мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила в Ростове-на-Дону, по предварительным оценкам, более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Он указал, что после того, как "Группа Вагнера" покинула город, дорожные службы провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По словам градоначальника, планируется полностью устранить повреждения за 2 дня.

19 домов в селе Елизаветовка Павловского района Воронежской области получили повреждения в результате перестрелки, которая произошла там 24 июня во время передвижения колонны техники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил глава района Максим Янцов, отметив, что угрозы для целостности домов или надворных построек нет. В Липецкой области были перекопаны экскаваторами ряд дорог.

По информации военной корреспондентки "Первого канала" Ирины Куксенковой, ПВО ЧВК "Вагнер" сбила под Воронежем самолет Ил-22 с 10 людьми на борту, а не Ил-18, как сообщалось ранее. "Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал",- написала Куксенкова в Telegram. По ее словам основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин согласился выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших. Ранее Telegram-каналы и СМИ указывали, что во время мятежа ЧВК "Вагнер" ее боевики сбили шесть вертолетов и самолет Ил-18, на котором находилось не менее восьми человек. Минобороны РФ не подтверждало потери.

Боевики ЧВК покинули Липецкую и Воронежскую области

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области, сообщили власти региона. "МЧС сообщает, региональный оперштаб подтверждает - ограничения сняты, Липецкая область вернулась к нормальной жизни", - говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства области. Боевики ЧВК покидают и территорию Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев. По его словам, движение частей "проходит в штатном порядке и без эксцессов". "После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения", - написал Гусев в Telegram. Ранее также сообщалось о выходе боевиков из Ростова-на-Дону.

Чеченский спецназ "Ахмат" возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины, сообщила ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. "Ахмат" был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа "Группы Вагнера".

Тихановская раскритиковала предполагаемый отъезд Пригожина в Беларусь

Между тем лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская раскритиковала договоренность, согласно которой Евгений Пригожин после мятежа уедет в Беларусь. Прибытие военного преступника Пригожина создаст в Беларуси еще один фактор нестабильности, заявила она в Twitter. По ее словам, Беларуси не нужны "уголовники и боевики. а нужна справедливость, свобода и безопасность для наших людей".

О местонахождении самого Пригожина 25 июня было ничего не известно. Основатель ЧВК пока не на связи, сообщили RTVI в его пресс-службе. "Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи", - заявили там в ответ на запрос телеканала. В последний раз Пригожин появлялся на видео, когда накануне вечером выезжал из Ростова-на-Дону.

В тот же день стало известно о первом задержанном в России в связи с мятежом, им стал волгоградский политолог и публицист Михаил Серенко. По словам родственников, его подозревают в пособничестве Пригожину. Серенко был задержан поздно вечером 24 июня и отпущен на свободу на следующий день. По его словам, его допрашивали по делу ЧВК "Вагнер" в качестве свидетеля и никаких дел в отношении него возбуждено не было.

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