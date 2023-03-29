Продвижение сил РФ в Бахмуте и иные события 399-го дня войны

По оценке экспертов, за неделю силы РФ заняли еще 5 процентов территории Бахмута. Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину. Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС. Путин публично признал воздействие санкций на экономику России.

На 399-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 29 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

За минувшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 16 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска отбили 48 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом наиболее ожесточенные бои продолжаются за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку, сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, уничтожив российский бомбардировщик Су-24М, отмечается далее. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы армии РФ, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, указал украинский Генштаб.

Ситуация вокруг Бахмута

Украинское командование признает, что продолжающийся штурм Бахмута в Донецкой области "имеет частичный успех". По оценкам американского Института изучения войны (ISW), за неделю российские силы взяли под контроль еще пять процентов территории Бахмута и сейчас занимают примерно 65 процентов территории города.

Так, боевики частной военной компании "Вагнер", вероятно, захватили в Бахмуте завод АЗОМ, Центральный рынок и продвинулись к зданию Дворца культуры, полагают в ISW.

В Бахмуте воюют около 6 тысяч профессиональных наемников ЧВК "Вагнер" и еще около 20-30 тысяч участников группировки, многих из которых военная компания завербовала в колониях. Такую оценку привел председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли комитету Палаты представителей по вооруженным силам, сообщает CNN.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение под Бахмутом российского бомбардировщика Су-24М.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что гипотетическое падение Бахмута может стать политическим поражением Киева. Он предупредил, что, если Киев не вернет Бахмут, Россия может начать наращивать международную поддержку сделки, которая может потребовать от украинской стороны пойти на неприемлемые компромиссы. Если Бахмут падет, президент РФ Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", заявил Зеленский агентству AP. "Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабы, он будет давить, давить, давить, давить", - уверен украинский лидер.

В ходе интервью AP Зеленский пригласил посетить Украину председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", - цитирует агентство слова украинского президента.

Обстрелы украинской территории

Российская ракета попала по детскому саду в Авдеевке Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, обошлось без жертв; пострадал многоэтажный дом напротив.

Херсонская область за сутки подверглась 34 обстрелам российских войск, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. "17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также здание "Укрпочты". К сожалению, один человек получил ранения", - пояснил Прокудин.

По данным Генштаба ВСУ, в результате авиаудара по инфраструктуре Берислава Херсонской области, получили ранения мирные жители, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Взрывы на оккупированных территориях

В оккупированном Россией Мелитополе раздались взрывы, написал в Telegram мэр города Иван Федоров. Представитель местных оккупационных властей Владимир Рогов заявил, что обстреляно локомотивное депо. В результате обстрела в Мелитополе и некоторых ближайших поселках была аварийно прекращена подача электроэнергии.

В аннексированном РФ Крыму произошел взрыв в районе поселка Гвардейское, сообщили очевидцы в местных пабликах. Глава местной "администрации" Игорь Чичкин подтвердил РИА "Новости", что "хлопок был". Назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов рассказал, что под Симферополем был сбит беспилотник.

Контрнаступление ВС Украины может начаться в апреле-мае, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонской телерадиокомпании ERR . По его словам, наступление пойдет по нескольким направлениям, в нем будут участвовать доставленные в Украину немецкие танки Leopard.

Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), выразил обеспокоенность сложившейся там ситуацией. "Очевидно, что ситуация не улучшается. Напротив, военная активность вокруг этой территории усиливается, - заявил он на пресс-конференции. - Должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак".

Гросси отметил, что МАГАТЭ разрабатывает концепцию безопасности для ЗАЭС. "Пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые могут быть согласованы всеми сторонами", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Делегация из 18 сотрудников МАГАТЭ пробыла на территории ЗАЭС около трех часов.

Финансовая помощь Украине

Украина, по словам министра финансов страны Сергея Марченко, в месяц тратит на войну 130 млрд гривен (3,2 млн евро), в то время как госбюджет получает 80 млрд гривен (1,9 млн евро).

Бюджетный комитет германского бундестага одобрил предоставление еще 12 млрд евро на военную помощь Украине. На текущий год на эти цели будут выделены 3,24 млрд евро, до 2032 года - в общей сложности 8,82 млрд евро. Средства будут использованы для прямых поставок оружия Киеву, а также для пополнения запасов бундесвера, арсеналы которого истощились из-за помощи Украине.

Канада предоставит Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро) по линии Международного валютного фонда (МВФ) в течение 2023 года, передает CBC.

Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет страны от США поступили грантовые средства в размере 1,253 млрд долларов. Они предоставлены через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Сербия направила в Украину четыре грузовика с гуманитарной помощью. В состав груза входит в основном оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, передал Telegram-канал Nexta Live.

Санкции в отношении России

Президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что санкции против российской экономики "в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться". "В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", - подчеркнул Путин на совещании с членами правительства.

Министерство торговли США ввело санкции против еще двух российских компаний - "Авиатех" и "Авиазапчасть", следует из записи в американском Федеральном реестре.

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС в отношении РФ. Они вступили в силу уже вечером 29 марта.

Налогово-таможенный департамент (НТД) Эстонии выявил около 3000 случаев обхода санкций, введенных в отношении России с начала войны против Украины. Нарушения были совершены как частными лицами, так и компаниями в Эстонии и других странах ЕС, рассказала Эстонскому радио глава отдела таможенных формальностей НТД Кюлли Курвитс. "Очень многие нарушают запрет на вывоз наличных евро, которые за пределы Евросоюза вывозить запрещено", - отметила она.

Для усиления контроля за соблюдением санкций в отношении РФ Брюссель планирует запустить проект с участием девяти стран - членов ЕС, передает Bloomberg. При сотрудничестве Еврокомиссии и национальных правительств должен быть создан новый орган ЕС, предназначенный для координации надзора за соблюдением рестрикций. По предварительным данным, его запустят в июне. В инициативе, как ожидается, примут участие Венгрия, Дания, Испания, Кипр, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Чехия.

Споры вокруг российских олимпийцев

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) будет придерживаться позиции о недопуске спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям - несмотря на рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов под нейтральным флагом. "Позиция WA не изменилась, - указали в ассоциации. - Как сказал МОК, решение о допуске находится в компетенции международных федераций".

Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) также привержена отстранению российских спортсменов. Аналогичной линии придерживается и Немецкая ассоциация легкой атлетики (DLV).

DW изучила критерии участия российских и белорусских спортсменов в топовых турнирах, представленные исполкомом МОК в Лозанне. Рекомендации не касаются Олимпиады-2024 в Париже. Решения на этот счет, по словам главы МОК Томаса Баха (Tomas Bach), будут приняты в "соответствующий момент" - лишь после "долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций".

Украинские спортсмены рассмотрят возможность обжаловать решение МОК, заявил на пресс-конференции скелетонист Владислав Гераскевич, который с начала войны фактически выполняет функции неофициального представителя спортсменов Украины. Он оговорился, что пока еще рано говорить о каком-либо решении, передает агентство спортивных новостей SID. По мнению немецкого эксперта по спортивному праву Марка Орта (Mark Orth), иск против возвращения российских и белорусских спортсменов в мировой спорт имеет хорошие шансы на успех.

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