Глава МАГАТЭ обеспокоен ситуацией на ЗАЭС

Посетивший Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ обеспокоен тем, что военная активность вокруг территории станции усиливается. Рафаэль Гросси также утверждает, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший в среду, 29 марта, оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), выразил обеспокоенность сложившейся там ситуацией. "Очевидно, что ситуация не улучшается. Напротив, военная активность вокруг этой территории усиливается", - приводят его слова на пресс-конференции российские СМИ. - Должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак".

Рафаэль Гросси уже второй раз посетил крупнейшую в Европе атомную электростанцию с момента ее оккупации российской армией. Целью его визита в МАГАТЭ назвали намерение "оценить на месте серьезность ситуации с ядерной безопасностью".

Во время визита на станцию во главе группы из 18 сотрудников МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство разрабатывает концепцию безопасности для ЗАЭС. "Изначально мы концентрировались на возможности создания определенной зоны вокруг станции", - сказал он, добавив, что сейчас концепция развивается - речь идет больше о самой защите и об аспектах, которые следует избежать. "Пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые могут быть согласованы всеми сторонами", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. По его словам, ядерная авария не пощадит никого. "Мы должны этого избежать. Как оптимист считаю, что это возможно", - добавил он.

Не комментируя по сути сообщения о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, Рафаэль Гросси заявил, что вопрос использования такого вооружения достаточно долго изучался в МАГАТЭ и оно не несет радиологической опасности.

Пробыв на территории ЗАЭС около трех часов, делегация МАГАТЭ покинула станцию, передает "Интерфакс".

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