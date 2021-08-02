Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная

Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark). В Западной Германии природные парки начали создавать в конце 1950-х годов, однако самый старый такой немецкий парк появился намного раньше - был основан в Люнебургской пустоши еще во времена Веймарской республики - в 1921 году.

Первыми природными парками в ФРГ стали Пфальцский Лес, Южный Айфель и вулканический регион Фогельсберг. Сейчас все они занимают 27 процентов территории всей страны! Таких парков в Германии - более сотни, поэтому ограничимся тремя десятками.

Община Эссинг в районе Кельхайм на северном краю долины Альтмюль

Альтмюльталь

Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.

Коммуна Обераммергау

Аммерские Альпы

Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.

Пляж в коммуне Камминке в Щецинском заливе

Щецинский залив

Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.

Осенний день в коммуне Энзе

Арнсбергский Лес

Природный парк Арнсбергский Лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.

Бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка

Природный парк Барним

Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров.

Прогулка на почтовой карете около курорта Бад-Бокклет

Баварский Рён

Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.

Традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе

Бергишес Ланд

Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров.

Обитатель этого озерного края - орлан-белохвост

Фельдбергер-Зеенландшафт

Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров.

Туманный зимний на озере Фихтельзе

Фихтельгебирге

Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.

Гнездо бакланов около реки Пене

Долина реки Пене

Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра.

Развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии

Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст

Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров.

В долине реки Ильзе

Гарц

В немецком регионе Гарц находятся сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров.

Звездное небо над Гессенским Рёном, снятое с многочасовой выдержкой

Гессенский Рён

Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров.

Молодая косуля на скошенном поле

Осторов Узедом

Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.

Рассвет около Киффхойзерского монумента - памятнику германскому императору Вильгельму I

Кифхойзер

Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

Исток реки Лан

Лан-Дилль

Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

Озеро Шальзе

Лауэнбургские озера

Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

Овцы люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke) отличаются неприхотливостью и выносливостью

Люнебургская пустошь

Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров.

Мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle)

Бранденбургская Швейцария

Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров.

Долина Дуная около города Тутлинген

Верхний Дунай

Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

Сосны на скале из красного песчаника около Хауэнштайна

Пфальцский Лес

Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

Петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха

Саар-Хунсрюк

Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров.

Осенний туман над бухтой Шлей

Бухта Шлей

Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

Замок Драхенбург (Drachenburg) - одна из достопримечательностей Зибенгебирге

Зибенгебирге

Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров.

Густой мох в лесу около Эбраха

Штайгервальд

Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

Вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне

Таунус

Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров.

Скалы Экстернштайне

Тевтобургский Лес

Природный парк Тевтобургский Лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров.

В окрестностях тюрингского курорта Массерберг

Тюрингский Лес

Природный парк Тюрингский Лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

Лахер-Зе - озеро вулканического происхождения в Айфеле

Вулканический Айфель

Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров.

Город Боденвердер в долине реки река Везер

Везерское нагорье

Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров.