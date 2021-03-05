Пригожин отказался от иска о защите чести и достоинства к Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от претензий к Алексею Навальному, который вместе с Владимиром Миловым был соответчиком по одному из исков о защите чести и достоинства так называемого"повара Путина". Об этом во вторник, 30 марта, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Молокоедов.

Как пояснил адвокат, иск был подан в связи с видеороликом "Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси", опубликованном на YouTube-канале "Навальный Live" 15 октября 2020 года. Пригожин посчитал оскорбительными и недостоверными фразы Милова, назвавшего его "бандитом, который обслуживает Путина по всяким нехорошим делишкам" и сутенером, а также обвинившего его в "вовлечении малолетних в проституцию". Бизнесмен потребовал от Навального и Милова по 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также удалить ролик и выпустить опровержение.

"Пригожин отказался от иска к Навальному, нужно было доказать, что Алексей Навальный может загружать и удалять ролики "Навальный Live", он (Пригожин - Ред.) не смог этого доказать, поэтому было решено от иска к Навальному отказаться. Но требования к Милову продолжат рассматриваться", - рассказал Молокоедов.

Пригожин против ФБК

Евгений Пригожин только в 2020 году подал иски о защите чести и достоинства к ФБК, Навальному, Соболь, Милову, Волкову на десятки миллионов рублей.

В частности, 25 августа, когда Навальный после отравления "Новичком" уже несколько дней находился в коме, стало известно, что компания Пригожина "Конкорд" выкупила у фирмы "Московский школьник" права на долги Навального, Соболь и ФБК. Они появились после того, как в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Московского школьника" к ФБК и обязал их выплатить 87,6 млн. рублей.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределённый срок", - цитировала тогда слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

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