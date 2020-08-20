Комментарий: Неслучайные проблемы со здоровьем Алексея Навального

Утром 20 августа появилось шокирующее сообщение о том, что видному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, на котором он возвращался в Москву после поездки в Сибирь.

Самолет экстренно сел в Омске, где Навальный был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Окружение политика сразу же заявило о возможном отравлении и даже назвало место, где оно могло произойти - кафе в аэропорту Томска, где политик выпил чашку чая перед посадкой.

Зачем Навальный ездил в Сибирь

Алексей Навальный поехал в Новосибирск и Томск в рамках подготовки к региональным выборным кампаниям. На всех предстоящих выборах он предлагал использовать технологию "умного голосования", за которую активно агитирует все последние месяцы.

Федор Крашенинников

Едва ли активность оппозиционера и его сторонников в Сибири могла понравиться в Кремле, а особенно - местному начальству, которое боится не только поражения на выборах, но и последующего наказания за это.

Окружение политика подтверждает, что помимо агитационных и организационных целей, поездка в Сибирь предполагала и съемки для новых расследований ФБК на местном материале. Вряд ли перспектива появления таких расследований могла обрадовать сибирских коррупционеров.

Между прочим, именно по четвергам Алексея Навальный традиционно выходит в эфир своего канала в YouTube, собирая сотни тысяч и даже миллионы просмотров. О чем он собирался говорить 20 августа - остается загадкой, но безотносительно его намерений кто-то, судя по всему, захотел любой ценой остановить его именно сейчас.

Соратники Навального говорят об отравлении

С самого начала соратники Навального говорят о возможном отравлении политика. Во всяком случае, до внезапного ухудшения его состояния во время рейса в Москву он был совершенно здоров, а на момент посадки в самолет у него не наблюдалось каких-либо тревожных симптомов. Столь быстрое, сильное и внешне беспричинное ухудшение состояния физически здорового, спортивного человека действительно трудно объяснить без версии об отравлении.

Естественно, возникает вопрос - а кто мог быть заказчиком столь скандального и демонстративного преступления? И кто мог стать его исполнителями? Ведь если верна версия об отравлении политика в кафе томского аэропорта, то исполнение задуманного требовало определенного мастерства и чувства безнаказанности - в людном месте надо было незаметно воспользоваться ядом, причем любая ошибка могла бы привести к отравлению случайных пассажиров, что привело бы к еще большему скандалу.

Кому выгодно отравление Навального

Версия о том, что приказ о покушении на непримиримого критика власти мог прийти с самого верха, едва ли достоверна. И вовсе не потому, что в Кремле сидят гуманисты, о которых невозможно подумать так плохо. Там сидят прагматики, которые если и решили бы избавиться от Навального, то точно не таким прямолинейным, пугающим и скандальным способом.

Если отбросить кремлевскую версию, то устранение Навального может быть выгодно фигурантам его громких расследований - прошлых или будущих, которыми он и его команда занимается прямо сейчас, в том числе и в Сибири. Начиная от пресловутого "повара Путина" Евгения Пригожина и заканчивая любым другим разоблаченным ФБК коррупционером - влиятельных врагов Навальный нажил множество. Впрочем, если учесть, какие ресурсы, связи и уверенность в собственной безнаказанности требуются для реализации столь чудовищного плана мести, то круг подозреваемых не может быть слишком широким.

Критиковать российский режим - опасно

Но даже если в злоключениях Алексея Навального виноват вовсе не Владимир Путин и он вообще не в курсе того, что кто-то решил расправиться с оппозиционером, снимает ли это с президента России вину за происходящее?

Не первый раз с Алексеем Навальным случаются подобные происшествия. Ему уже плеснули в лицо зеленкой, после чего политику пришлось лечить глаз. Прошлым летом очередное пребывание под административным арестом обернулось для Навального странной болезнью, которую многие тогда тоже сочли за последствие отравления.

Подобные истории не раз случались и с другими оппонентами и критиками российской власти. Помимо громких дел об отравлении в Великобритании Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, нельзя не вспомнить о недавних злоключения Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова, тоже заявлявших о попытках отравить их. Наконец, нельзя не вспомнить убийство Бориса Немцова прямо у стен Кремля. После него едва ли можно чему-то удивляться, ведь если одного оппозиционера можно застрелить в самом центре Москвы, то почему других нельзя отравить?

В чем виноват Путин

Все эти случаи говорят об одном: быть критиком российского режима опасно для здоровья и даже жизни, а расследования преступлений против оппозиционеров или не ведутся вовсе, или заканчиваются наказанием непосредственных исполнителей без попыток найти заказчиков, как это случилось с расследованием убийства Бориса Немцова.

Даже если Владимир Путин и не отдавал лично приказов о расправе над оппозиционерами, он несомненно виноват в том, что создал и сохраняет в России политический режим, в рамках которого какие-то люди считают для себя возможным и безопасным отдавать такие приказы за его спиной.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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