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Приговор в отношении Евгения Ройзмана вступил в силу

Ольга Лебедева
36 мин. назад

Экс-мэр Екатеринбурга в мае был приговорен к штрафу по уголовному делу о "дискредитации" ВС РФ. Прокурор отозвал апелляцию на решение суда в отношении Ройзмана.

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений РойзманФото: Hannah Wagner/dpa/picture alliance

Приговор по уголовному делу о "дискредитации" российской армии в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вступил в законную силу. Во вторник, 6 июня, Октябрьский районный суд Екатеринбурга сообщил об отзыве прокурором апелляционного представления, в связи с чем приговор считается вступившим в силу.

Суд в Екатеринбурге 19 мая признал бывшего мэра города виновным по уголовному делу о "дискредитации" ВС РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. рублей, поддержав таким образом позицию прокурора, запросившего для политика штраф, а не лишение свободы.

Дело Евгения Ройзмана

Против Евгения Ройзмана в России в августе 2022 года возбудили уголовное дело по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ. Поводом послужило опубликованное 1 июля того же года в YouTube видео под названием "Ответы на ваши вопросы", где политик высказывается против войны в Украине.

В обвинительном заключении указывается, что Ройзман, "желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта". Ройзман свою вину отрицает.

В рамках уголовного дела суд запретил ему посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире, получать и отправлять почту (кроме судебной корреспонденции), а также использовать средства связи и интернет. Весной прошлого года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации" ВС России. Ему назначили три административных штрафа на 150 тысяч рублей. В защиту Ройзмана выступили Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, драматург Николай Коляда и многие другие известные деятели.

 

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