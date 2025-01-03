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Правосудие и законСША

Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации

Николай Линке
3 января 2025 г.

Суд отклонил ходатайство Дональда Трампа о прекращении дела за выплаты бывшей порноактриссе Сторми Дэниэлс. Одновременно судья пообещал не приговаривать избранного президента к тюрьме или штрафу.

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Дональд Трамп на заседании суда в Нью-Йорке в мае 2024 года.
Дональд Трамп на заседании суда в Нью-Йорке в мае 2024 года.Фото: Steven Hirsch/Pool/REUTERS

Приговор Дональду Трампу по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс огласят 10 января, за десять дней до инаугурации избранного президента США. Решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана опубликовано в пятницу, 3 января, на сайте судебной системы штата.

Трампа не приговорят к тюрьме

Оглашение приговора по делу назначено на утро 10 января. "Ответчик может выбрать, присутствовать ли на вынесении приговора лично или виртуально", - постановил судья.

"На данном этапе представляется уместным объявить о склонности суда не выносить никакого приговора в виде лишения свободы, - сказано в документе. - Приговор о безусловном освобождении представляется наиболее жизнеспособным решением". Как поясняет Reuters, эта юридическая формулировка означает, что Трампу не назначат ни заключения под стражу, ни денежного штрафа, ни испытательного срока.

Агентство цитирует заявление представителя Трампа Стивена Чунга, который сказал, что по этому делу не должно быть вынесено вообще никакого приговора. "Это беззаконное дело никогда не должно было быть возбуждено, и Конституция требует, чтобы оно было немедленно прекращено", - сказал Чунг.

Ранее адвокаты Трампа уже подавали ходатайство о прекращении дела. Но в сегодняшнем заявлении судьи Мерчана сказано, что "такое решение подорвет верховенство права".

Дело о выплатах Сторми Дэниэлс

Начавшийся в апреле суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс - первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка.

Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году, но получила от его представителей деньги за молчание. Сам по себе этот факт не наказуем в США, но, по мнению обвинения, для выплат актрисе были использованы средства из предвыборного фонда. Этот факт, а также действия представителей Трампа в связи с сокрытием данных, служат поводом для уголовного преследования.

Против Трампа велись еще три расследования, но только дело о выплатах Дэниэлс дошло до суда.

 

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