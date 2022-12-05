  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Илья Яшин в суде
Илья Яшин в суде (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Приговор Яшину огласят 7 декабря

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Приговор Илье Яшину огласят 7 декабря, прокурор запросил для оппозиционера 9 лет колонии. Как подчеркнул политик, он не жалеет, что не уехал из РФ.

https://p.dw.com/p/4KVrU

Прокурор в ходе рассмотрения по существу в Мещанском районном суде Москвы уголовного дела в отношении Ильи Яшина запросил для оппозиционера 9 лет колонии общего режима. Судья Оксана Горюнова в понедельник, 5 декабря, назначила оглашение приговора на 7 декабря.

Обвинение также попросило запретить политику пользоваться интернетом в течение четырех лет после отбытия срока.

Яшин: Путин ведет войну не только с украинцами, но и с россиянами

Яшин на суде выступил с "последним словом". Как признался политик, он не жалеет, что не уехал из РФ: " Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство".

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Илья Яшин подчеркнул, что российский лидер принес "страшную беду украинскому народу". Кроме того, Путин ведет "войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками", констатировал оппозиционер. Президент России "отправляет в пекло боев сотни тысяч россиян", "лишает россиян своего дома", отметил он.

"Россия будет свободной"

В заключение своей речи политик призвал "не впадать в отчаяние", а также не переживать за него. "Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой", - добавил Яшин.

Суд над российским оппозиционером начался 29 ноября. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

Дело о "фейках"

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" про армию РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года.

Смотрите также:

Илья Яшин о Путине, Навальном и переходе власти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Яшин: Кадыров - "монстр, выращенный Путиным"

Яшин: Кадыров - "монстр, выращенный Путиным"

Оппозиционер Илья Яшин подготовил доклад "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни.
Права человека22 февраля 2016 г.02:20 мин.
external

Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Москвы

Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Москвы

На выборы мэра Москвы идут три оппозиционных политика с очень похожей повесткой. DW разбиралась, почему они не смогли договориться.
Политика6 июня 2018 г.03:12 мин.

Telegram-канал Ильи Яшина

t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц намерен сделать ФРГ гарантом европейской безопасности

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика4 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Политика7 ч. назад60:01 мин.
"Президент РФ Владимир Путин" с бочкой нефти смотрит вдаль - в ту сторону, куда указывает стоящая рядом табличка с надписью "Запад". Карикатура DW

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Экономика и бизнес9 ч. назад
Девушка с флажком на Красной площади

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Политика11 ч. назад
Силуэт человека в шляпе

Шпионы на улицах Бонна

Шпионы на улицах Бонна

Культура13 ч. назад
Осенний лес

Почему в Германии так любят березки

Почему в Германии так любят березки

Туризм12 ч. назад
На главную страницу