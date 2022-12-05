Приговор Яшину огласят 7 декабря

Приговор Илье Яшину огласят 7 декабря, прокурор запросил для оппозиционера 9 лет колонии. Как подчеркнул политик, он не жалеет, что не уехал из РФ.

Прокурор в ходе рассмотрения по существу в Мещанском районном суде Москвы уголовного дела в отношении Ильи Яшина запросил для оппозиционера 9 лет колонии общего режима. Судья Оксана Горюнова в понедельник, 5 декабря, назначила оглашение приговора на 7 декабря.

Обвинение также попросило запретить политику пользоваться интернетом в течение четырех лет после отбытия срока.

Яшин: Путин ведет войну не только с украинцами, но и с россиянами

Яшин на суде выступил с "последним словом". Как признался политик, он не жалеет, что не уехал из РФ: " Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство".

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Илья Яшин подчеркнул, что российский лидер принес "страшную беду украинскому народу". Кроме того, Путин ведет "войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками", констатировал оппозиционер. Президент России "отправляет в пекло боев сотни тысяч россиян", "лишает россиян своего дома", отметил он.

"Россия будет свободной"

В заключение своей речи политик призвал "не впадать в отчаяние", а также не переживать за него. "Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой", - добавил Яшин .

Суд над российским оппозиционером начался 29 ноября. Политик и бывший муниципальный депутат Красносельского района обвинен в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

Дело о "фейках"

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" про армию РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года.

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