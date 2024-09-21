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При обстреле Харькова пострадали не менее 15 человек

Алексей Волошинов
21 сентября 2024 г.

В результате воздушной атаки российских войск в Харькове пострадало как минимум 15 человек. В их числе - несколько детей.

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Последствия российского обстрела Харькова 15 сентября 2024 года
Последствия российского обстрела Харькова 15 сентября 2024 годаФото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

Армия России обстреляла украинский Харьков вечером в пятницу, 20 сентября, с использованием корректируемых авиационных бомб (КАБ). Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, в результате атаки получили ранения 15 человек, среди них есть дети. Восемь пострадавших были госпитализированы. 

В своем канале Терехов также указал, что один из снарядов упал возле медицинского учреждения. Начальник главного управлении Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии журналистам заявил, что целью российских ВС якобы была именно больница.

Россия обстреливала Харьков меньше недели назад

В воскресенье, 15 сентября, армия России сбросила на Харьков минимум шесть КАБ, заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. В результате попадания в жилой дом тогда пострадало более сорока человек. Позднее из-под завалов удалось извлечь тело погибшей женщины. Предполагается, что ей могло быть 94 года.

 

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