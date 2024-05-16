Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове

На фоне наступления войск РФ в Харьковской области президент Украины провел заседание ставки главкома в Харькове. Зеленский заявил, что ситуация на Харьковщине "в целом под контролем".

На фоне наступления российской армии в Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. По словам Зеленского, он заслушал доклад главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и командиров соответствующих направлений. "По состоянию на сегодня, ситуация на Харьковщине, в целом, под контролем", - заявил Зеленский, отметив, что "направление остается чрезвычайно сложным - мы усиливаем наши подразделения".

В настоящее время бои между российскими и украинскими войсками идут к северу от населенного пункта Липцы примерно в 20 км от Харькова. Сообщается также об уличных боях в городе Волчанск на северо-востоке Харьковской области близ границы с Россией.

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая сообщил, что сорваны планы российских войск "максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска". В сводке говорится, что бои сейчас идут в северной части города.

Бои в Волчанске

Со своей стороны глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что российские военные в северной части Волчанска "берут гражданских жителей в плен". Утверждается, что один местный житель, пытавшийся убежать, был застрелен. По словам Клименко, сотрудники полиции Украины продолжают работать в Волчанске, обеспечивая эвакуацию жителей.

Между тем российские Telegram-каналы выложили видео с российскими военными у дорожного знака на въезде в Волчанск. Когда и где именно оно было снято, не известно. Украинский проект DeepState на своей карте показывает, что российские военные контролируют северную часть города, украинские - южную. В условиях боевых действий невозможно оперативно подтвердить или опровергнуть заявления сторон о территориальном контроле.

Обстрелы российскими войсками Волчанска и ряда других территорий Харьковской области резко усилились 10 мая. В тот же день российские военные начали наступление, перейдя границу на ряде участков и предприняв попытку закрепиться в приграничных населенных пунктах на территории Украины.

Наступление ведется по двум основным направлениям - на Липцы (в сторону Харькова) и на Волчанск. Масштабы наступления и его цели пока не ясны. Американский Институт изучения войны полагает, что речь идет, скорее, о создании "буферной зоны" на границе с Белгородской областью, чем о попытке захватить Харьков.