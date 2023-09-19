В Нью-Йорке Зеленский будет участвовать в мероприятиях на площадках ООН и проведет ряд двусторонних встреч. В Вашингтоне запланированы переговоры с Джо Байденом и лидерами Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. По прилету в Нью-Йорк вечером в понедельник, 18 сентября, он посетил университетскую больницу Статен-Айленда, где проходят лечение и реабилитацию тяжелораненые украинские военные. В этой больнице получают медицинскую помощь девять военнослужащих ВСУ, которые потеряли конечности.

Зеленский пообщался с медиками и военными. "Мы вас будем ждать, чтобы победить врага. Выздоравливайте, возвращайтесь, победим", - сказал он украинцам. В Telegram Зеленский написал, что вручил государственные награды военным и "услышал чрезвычайно важные слова о несокрушимости украинцев и нашей общей победе". "Спасибо команде врачей, которые помогают нашим ребятам выздоравливать после ранений", - добавил он.

Зеленский выступит перед Генассамблеей ООН

19 сентября Зеленский выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, запланировано его участие в ряде других мероприятий на площадках ООН, в том числе в Саммите целей устойчивого развития, заседании Совета Безопасности. Среди прочего "намечены важные двусторонние встречи", сообщил украинский президент. В частности, известно о планах переговоров с президентом Бразилии Лулой да Силва, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - отметил Зеленский, дав понять, о чем он будет говорить с трибуны ООН.

Позже украинский лидер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, а также военным руководством Соединенных Штатов. Запланированы и встречи с представителями американского бизнеса, журналистами, предствителями общественности. "Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - заявил Зеленский. Это уже второй его визит в США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В прошлый раз он посетил Вашингтон в декабре 2022 года. Джо Байден в феврале посетил Киев.

Смотрите также: